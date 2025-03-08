鳥取島根在地美食旅遊 不孤獨的美食家日本山陰之旅 ① 米子境港海鮮水產推薦店家

說到日本鳥取縣和島根縣的美食名物，或許你能想到經典的出雲蕎麥麵、松江的鯛魚飯、牛骨拉麵等。當然，日本山陰一帶的美食可不止這些！就在我們第五次拜訪山陰時，當地的大哥為我們準備了絕大部分都在吃吃喝喝的美食行程，裡面有很多也是他在地人的口袋名單。於是，我展開了一場和五郎有點不一樣的「不孤獨的美食家」之旅，在這裡為大家整理一下這一趟中走訪的好吃好玩好買的地方囉。

▎推薦① 螃蟹中腹丼飯與新鮮海產燒烤 in 大漁市場中浦

就在日本經典動漫《鬼太郎》作者水木茂的故鄉——鳥取境港，有個大漁市場中浦，是不少饕客嚐海鮮的好地方。在這兒總是能找到以紅松葉蟹為首的各式新鮮海產，包括可以食材和可以現吃和作為伴手禮帶回家食品等。

市場內也可以找到現烤魷魚、海螺、扇貝等適合下酒的海鮮燒烤不說，還有超有人氣的螃蟹中腹丼飯！

這款螃蟹中腹丼飯，以獨家手法將螃蟹肉料理成宛若鮪魚中腹版的口感，鮮甜爽口，讓本來就蠻喜歡吃螃蟹的筆者吃得滿心歡喜。畢竟⋯⋯吃螃蟹最麻煩的，就是要處理殼啦！像螃蟹中腹丼飯這樣可以輕鬆享受到蟹的香甜，真的是再幸福不過了。

飽餐一頓後，回到市場內逛逛，買一些伴手禮也不錯。當然，如果還是想要吃整隻螃蟹，也可以在市場裡買到大小不同的水煮螃蟹。筆者因為想吃點甜的，來了一隻墨魚霜淇淋。

究竟是什麼味道？你自己到現場嚐嚐看吧！

離開之前，別忘了和門口那高達7.7公尺的鬼太郎合照留念喔。（笑）

【大漁市場中浦（大漁市場なかうら）】

地址： 〒684-0046 鳥取県境港市竹内団地209

營業時間：8:30～16:30

公休日：12/31～1/4

大眾交通：

從米子機場開車至大漁市場約7分

境港站至中浦大漁市場 開車約10分

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▎推薦② CP值超高的人氣海鮮丼 in 山芳亭

在鳥取的永旺新樂城日吉津旁的「新鮮市場」中，有個無論在地人還是外地的人都蠻喜歡的海鮮丼名店——山芳亭。他們使用的，也是來自境港的新鮮海產食材，且搭配不一樣的種類，變幻出大概有17種不同種類的海鮮丼。

我們這次點的是紅得很美的鮪魚丼（まぐろ丼），以及店內最有人氣的綜合海鮮丼（ミックス丼）。通常點餐就會附上美味的味噌湯，而丼飯的若想要換成醋飯，只要加100日圓就能實現。對於飯量比較小的朋友，若想要飯少一點也沒問題，店家還會另外附上溫泉蛋！

光是看到擺滿一整碗的新鮮生魚片海鮮，是否就讓你食指大動？（笑）且如此豪華的海鮮丼，基本上2000日圓內就能解決！怪不得每到午餐時間，這裡常常都是大排長龍，像我們上次來的時候那樣。

這次我們學聰明，避開用餐時間到訪，於是就比較悠閒輕鬆地入座用餐。

值得一提的是，山芳庭也有販售水煮螃蟹、海鮮握壽司等可外帶的餐點。如果不巧到訪時大排長龍，而你又沒時間等待的話，也是可以選擇這類餐點帶走。

【山芳亭】

地址： 〒689-3553鳥取県西伯郡日吉津1026-1

營業時間：11:30～15:00

公休日：每週三

大眾交通：JR米子站，轉搭往永旺東館的皆生線公車，並在永旺西館下車，步行約1分鐘抵達。

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▎推薦③ 鯖魚涮涮鍋 in 美酒佳餚YURAKU

你有想過，很常出現在日本定食中的鯖魚，也可以以涮涮鍋的方式享用嗎？在JR米子站附近，有一家叫做「美酒佳餚YURAKU」的餐廳，很有現代和風感。店內的手作料理，採用來自境港的新鮮漁獲，搭配來自山陰的大山的自然食材，每一道都是廚人們的用心。

而其中的人氣招牌菜單，就是「鯖魚涮涮鍋（鯖しゃぶ）」。由於米子這一帶十分靠近日本海，常能收穫到非常新鮮的鯖魚，因此特別適合用涮涮鍋的方式來品嚐。老闆端上鯖魚肉片盤時，讓在座的我們都瞪大了眼——薄切的鯖魚肉身有點半透明，而鯖魚皮又保留著一定的光澤感，彷彿是一朵很大的花，而魚肉都成了花瓣。

揀起一片鯖魚肉片，在店家特製的高湯中涮個幾下熟透後，再沾獨家的柚子醋（ボン酢），嚐起來非常爽口。需要注意的是，由於鯖魚生吃的容易出問題，因此記得要涮熟了之後再吃喔。

【美酒佳餚YURAKU（美酒佳肴ゆらく）】

地址： 〒683-0053 鳥取県米子市明治町227番地

營業時間：16:30～24:00

公休日：每週日（但若是週一遇到國定假日，則為週一公休）

大眾交通：JR米子站，步行約2分鐘

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▎Special 除了吃美食之外

在鳥取境港和米子一帶吃之餘，我們還去了體驗了當地的傳統織布工藝，並到米子城跡上看了日出！

▶︎推薦① 弓濱絣傳統織布機體驗

或許你已經發現，我們吃海鮮的這些地方，包括鳥取縣的境港和米子所在的地方，被稱作「弓濱半島（弓ヶ浜半島）」，而在當地至今保留了一項有約250年歷史之久的傳統織布工藝，叫做「弓濱絣（ゆみがはまがすり）」，特色是將當地栽培的「白州綿」藍染之後織成織品，風格樸素簡單，自古以來就頗有人氣。

位於米子著名的皆生溫泉一帶，有一個蠻新的體驗型觀光設施——結Musubi，裡面展售很多很有當地特色的工藝品，也有提供咖啡甜點等餐點。更特別的是，裡面還有一些傳統手作工藝可以體驗，其中就包括了用傳統織布機織弓濱絣杯墊的體驗。

之前在長野曾經看過天蠶絲綢職人使用織布機織布，沒想到這次可以在鳥取親自體驗一次，真的太開心。館內的老師簡單易懂地說明操作方法，且會在旁邊指導幫忙，不小心出了小問題也不怕。完成一個小小的杯墊，一般只需要半小時就OK。看到成品時還是很有成就感的！

除了織弓濱絣杯墊外，館內也有畫陶器、手作陶盤、裝飾檜木團扇等的體驗課程可選，喜歡手作的朋友可別錯過。保險起見，建議大家最晚可提前3天在網上先預約，避免當天到訪想體驗時，可能會因為預約滿了無法體驗的狀況。

【結・MUSUBI】

地址： 〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉4丁目22-33

營業時間：10:00～18:00

公休日：每週三與每週四

大眾交通：JR米子站，轉搭前往「皆生溫泉觀光中心」的皆生線公車到「皆生溫泉觀光中心」下車後，步行約4分鐘可抵達。

官方網站 ｜ 手作體驗預約

▶︎推薦② 鑽石大山看日出絕景

有看過我們山陰系列文章的朋友就知道，山陰有靈峰謂「大山」，是日本中國地方最高的山，海拔約1709公尺。而每到秋冬季節，米子這一帶有個季節限定的日出絕景「鑽石大山」——太陽將從大山山頂升起，陽光自山頭後方射出時，如鑽石般閃耀。欣賞這一絕景的最佳地點，是同時也是 米子賞櫻好去處 的米子城跡。

我們這次是在1月下旬到訪的，日出時間大概是7點左右。我們六點半左右開始登城，大概走15分鐘左右到城跡上，先見到的是破曉時分的米子城景——山下依然能見到燈火，而遠方的天空卻已開始染上朝霞，而隨著天漸漸明朗，遠方山影浮現，水墨畫似的。

雖然由於當天山頭雲層太厚，過了預計的日出時間，我們還是看不到太陽的「真身」闖出雲層，但朝霞與山景，搭配米子城跡的殘垣，便已構成一幅彷彿時空靜止的畫面。

【米子城跡】

地址： 鳥取県米子市久米町

大眾交通：

JR米子站出站到枡形（ますがた）入口，需要步行15分鐘

搭乘米子循環巴士「湊山公園」下車，步行5分鐘

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第一篇的分享先到這裡！搶先看其他推薦，延伸閱讀↓❤️

鳥取島根在地美食旅遊 不孤獨的美食家日本山陰景點與餐廳小吃推薦

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今年適逢大阪世博，若有意去看世博會且時間充足的話，順便到山陰一帶玩一圈也是不錯的選擇。

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