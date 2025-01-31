黑嚕嚕也超可愛！ 名古屋「小雞布丁蛋糕」華麗變身巧克力版 搶攻日本最大巧克力盛宴 4款超萌週邊必收

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／取自X@新名古屋名物『ぴよりん』公式
圖／取自X@新名古屋名物『ぴよりん』公式

名古屋車站附近必追的美食風潮！由當地蛋糕店Café gentiane 推出的「Piyorin小雞蛋糕」，已創下熱賣百萬顆的佳績，成為名古屋人氣伴手禮之一。這款可愛的小雞蛋糕以巴伐利亞奶酪包裹著使用名古屋交趾雞的雞蛋製作的焦糖布丁，味道香滑濃郁，除了是人氣點心，也是名古屋早餐人氣選擇之一。

圖／取自X@新名古屋名物『ぴよりん』公式
圖／取自X@新名古屋名物『ぴよりん』公式

Piyorin的外型可愛且賣相吸睛，在網路上爆紅引起熱烈話題，前往Café gentiane內用購買Piyorin小雞蛋糕的民眾，需抽取號碼牌排隊等候；而守在門口的排隊人龍，更是為了外帶小雞蛋糕而來，每日限定於三個時段10點、14點、17點開放販售，成為名古屋不可錯過的知名伴手禮之一。

圖／取自X@新名古屋名物『ぴよりん』公式
圖／取自X@新名古屋名物『ぴよりん』公式

最新消息指出，Piyorin小雞蛋糕將在日本最大的巧克力盛宴，JR古屋高島屋的「2025 Amour du Chocolat」上開設攤位，主打以史上最高品質製作的「Premium Piyorin」。這款黑嚕嚕的巧克力版小雞布丁蛋糕一樣引人矚目，預計將成為盛會上的焦點。

圖／取自X@新名古屋名物『ぴよりん』公式
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圖／取自X@新名古屋名物『ぴよりん』公式
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除了現場精心製作的美味巧克力版小雞蛋糕甜點外，攤位還將有多款可愛的小雞蛋糕週邊產品限量發售，讓粉絲們可以一次滿足口味與收藏的需求。不妨也推薦給前往名古屋旅行的好友，前往親自品嚐或於巧克力盛宴現場購買，感受這股名古屋熱門美食的魅力！

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名古屋 巧克力 布丁 日本美食 甜點 蛋糕

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