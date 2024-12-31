名古屋購物美食新地標！ 「中日大樓」人氣品牌、吃喝玩樂快速攻略推薦

今年在名古屋新開幕的中日大樓，進駐了許多日本人氣品牌，包括名古屋特色品牌及當地特產等，買起來特別方便。其中具體有什麼好吃好玩，或是好逛的店，這就來告訴你。

中日大樓：名古屋市中心購物好選擇之一

©エスエス名古屋支店 彦坂武徳

名古屋一直以來就是蠻有人氣的旅遊地，畢竟作為日本中部的大城市，名古屋無論是轉搭新幹線前往關西或關東，又或是出發到著名的白川鄉合掌村、飛驒高山等一帶都蠻方便的。且名古屋本身氛圍也頗熱鬧，有許多獨特的文化，例如早餐文化，及包括了如名古屋城等名勝。當然，還少不了以鰻魚飯三吃為首的各色美食啦！

今年（2024）4月，就在這樣的名古屋市中心新開幕了一棟多功能複合式的商業設施——中日大樓。它其實和屋久大通公園只隔了一條街，與名古屋城相距幾個街區，也不是很遠。其樓高高有32層，高樓層主要是辦公室空間及THE皇家花園酒店ICONIC名古屋，而地下一樓到7樓則主要是百貨商場，進駐有近100家店鋪、餐廳和咖啡店。這些店以日本品牌為大多數，其中更有一些是目前只在這裡才有的店鋪，同理可得⋯⋯這裡能找到一些更獨家的日本特色伴手禮！不管是買給自己還是買給親友，巧妙利用匯率的變動以及免稅的優惠購物，相信也能讓大家買起來更心滿意足吧。

採用中庭式的現代空間設計，中日大樓的開闊感讓人逛起來格外悠閒。豐富多樣的店鋪及各式美食餐廳，可以慢慢逛上幾個小時，挑選喜歡的紀念伴手禮，然後再到餐廳或咖啡店補充體力歇歇腳。

下面我們跟你分享一些蠻值得關注的品牌店鋪及美食，一起來看看。

中日大樓（中日ビル）

地址：愛知県名古屋市中区栄4丁目1-1

營業時間：

一般店鋪 10:00 ～ 20:00

美食餐廳 11:00 ～ 23:00

※ 各店鋪營業時間會有所不同，具體請在官方網站上確認。

大眾交通：

地下鐵東山線、名城線 榮站，地下街13號出口直達。

名鐵瀨戶線 榮町站，地下街13號出口直達。

購物提案：走讀日本品牌 選個文青的紀念品

推薦品牌① HARUTA（ハルタ）中日大樓店

喜歡日本學生服的朋友，對HARUTA這個品牌想必不陌生。作為擁有百年以上歷史的日本皮鞋老牌，HARUTA擁有經驗技術老道的製鞋職人，旗下的鞋款兼具復古風格及好品質，長年受到日本國民歡迎，同時也是日本皮鞋時尚的經典品牌，在海外也有一定知名度。HARUTA的經典款樂福皮鞋，雖說一開始是配合日本學生制服穿搭來設計的，如今也已成為不少日本男女老少日常時尚的百搭鞋款。

（Coins Loafer樂福鞋）

（Spock鞋（醫生鞋））

在中日大樓內的HARUTA櫃位中，能找到各式各樣復古經典的皮鞋鞋款，包括樂福鞋、牛津鞋、瑪莉珍皮鞋等，HARUTA旗下非常有人氣的鞋款——Spock鞋（醫生鞋）。除了自家經典鞋款外，在這裡也能找到一些HARUTA和其他品牌合作的聯名款。

嚴選素材，搭配Made in Japan的職人作工，HARUTA皮鞋的好品質是有大眾認可的，耐穿且不退流行。而在店鋪中，也能找到保養皮鞋的工具，畢竟一雙好鞋搭配適當的保養，才能和你一起走得更長更久。

HARUTA（ハルタ）中日大樓店：1F

推薦品牌② Utsuwa Marukaku（器まるかく）

日本的陶瓷器一直以來在海外也蠻受歡迎的，無論是簡單樸素的茶碗，還是畫風纖細多彩的瓷器，在日本都能找到。在中日大樓二樓的Utsuwa Marukaku，會是值得喜歡日本陶瓷器的朋友們逛逛的店鋪。店內不僅能找到當前日本國內人氣陶瓷藝術家們的最新作品，也能找到很多古代陶瓷，像是江戶時代（西元1603年～1868年）末期的陶瓷器等。若你喜歡收藏陶瓷器，那麼店內能找到一系列被稱為「OJU（お重）」的精美三層式古典陶瓷盒，或許你會喜歡。這些小古董還不算很貴，我們看到最貴的一款，其實也只要8萬日圓而已。

（北窯花仙工房的茶碗作品）

如果你更偏好現代感的作品，那麼和名古屋同樣在愛知縣內的喜多窯 霞仙工房的陶碗陶盤，或許就很合你的意。例如上面右下方的圖中的北窯花仙工房（Kitagama Kasen）的茶碗，都是由第十二代陶藝家精心製作的精美作品。即便預算有限，在Utsuwa Marukaku中還是能找到符合你心意的商品，特別是可愛的小碟子，非常適合裝調味料或小首飾，且它們的價格大多不超過1,000日圓，是既精巧又方便放進行李箱的小紀念品。

Utsuwa Marukaku (器まるかく) ：2nd Floor

推薦品牌③ Montbell 名古屋榮店

憑藉始終如一的好品質，日本戶外用品品牌Montbell在日本海內外都十分有人氣，然而由於在海外的店鋪不多，因此不少海外粉絲會趁著到訪日本時趁機大買一番。Montbell位於中日大樓的店鋪寬敞，裡面的品項也蠻齊全，非常值得想要買戶外運動或機能性服飾的朋友們逛逛。

（Climaplus Knit 女式針織開襟外套）

（3合1 秋季線條男士外套）

Montbell旗下的產品，以輕量、防風防雨且功能豐富著稱，同時配合各式戶外運動，推出專業的裝備說是戶外用品服飾，不過實際上不少款式在日常生活中也很實用，特別是一些熱門人氣款。就女裝來說，適合冬天的Climaplus Knit 女式針織開襟外套，或種類多樣的羽絨夾克，都十分受歡迎。男裝的部分，像外層內內裏都可以單獨穿著的3合1 秋季線條男士外套，則深受廣大男士喜愛。

Montbell 名古屋榮店：2F

推薦品牌④ Face Records NAGOYA

黑膠唱片溫潤立體的音質，至今依然讓許多老靈魂愛不釋手，彷彿也成了喜愛音樂的朋友們的一種獨特的生活風格。而不少喜歡收藏唱片的朋友，來到日本的樂趣之一，想必也是逛唱片行囉。日本的唱片店通常擁有其他國家少見的獨特收藏，在中日大樓內的Face Records NAGOYA也不例外——店內架上滿滿都是珍稀老歌，包括日本的70年代末到80年代末最盛的City Pop，另外還有最新的排行榜熱門單曲，以及其他不同曲風的唱片。

舉例來說，像是日本當前十分有人氣的YOASOBI的熱門單曲，在現代J-Pop品項中就很有人氣。就以經典老歌來說，經典不衰的披頭四和日本City Pop代表歌手的山下達郎及竹內瑪麗亞的專輯，都很受歡迎。Face Records NAGOYA店內的品項之豐富，足以讓音樂愛好者流連忘返，若你喜歡音樂，蠻值得去看看的。前往之前，也可以先上Face Records NAGOYA的官方IG物色一下，看有沒有想要找的品項。

Face Records Nagoya (フェイスレコード名古屋)：2nd Floor

美食提案：名古屋美食、抹茶甜點及絕佳風景

美食推薦① THE 7th TERRACE（THE皇家花園酒店ICONIC名古屋內）

位於THE皇家花園酒店ICONIC名古屋內的景觀餐廳The 7th Terrace，其午餐時段是我們特別推薦的。這裡的午餐菜單，價格合理且實在美味，而整個下午的咖啡時段，更是旅途和逛街時放鬆休息的絕佳選擇。

The 7th Terrace的經典午餐套餐，有清爽的綠沙拉佐香醋醬，及一塊鬆軟的佛卡夏麵包作為前菜，並可自選的義大利麵或其他肉類海鮮作為主菜，例如如圖中的煎鮭魚佐香濃的酸豆鯷魚醬，精緻而美味。

The 7th Terrace有室內與室外的露台座位可選擇，無論天氣如何都能滿足不同需求。不過，如果遇上晴朗的好天氣，我們蠻推薦選露台座位。由於餐廳位於7樓，這裡的視野極佳，不僅可以飽覽名古屋的城市天際線，俯瞰街道上的久屋大通公園，還能看到遠處的名古屋電視塔（正式名稱為「中部電力MIRAI塔」）。在風和日麗時坐在露台用餐，無論是享用午餐還是悠閒地喝杯咖啡，都是一次難忘的享受，而且也很適合拍照喔！

THE 7th TERRACE（THE皇家花園酒店ICONIC名古屋內）：7F

美食推薦② 鰻魚之兼光（うなぎの兼光）

說到名古屋美食，就不能不提到鰻魚料理。炭烤過後表皮香脆的鰻魚，刷上濃且帶甜的醬汁，總是讓人食指大動。在中日大樓想要吃鰻魚料理，到「鰻魚之兼光」就對了。店內菜單囊括當地經典料理，以及店家獨特的名物料理等，各式各樣的鰻魚料理。而且，店內可透過玻璃看師傅炭烤鰻魚——保證能讓你覺得非嚐它一次不可。（笑）

（鰻魚肝丼飯）

（鰻魚飯三吃）

（鰻魚飯三吃）

如果想要來點特別的鰻魚料理，不妨嚐嚐鰻魚之兼光的原創的「鰻魚肝丼飯（うな肝丼）」吧。不僅能嚐到香烤鰻魚肉，還可以嚐到獨家的醬燒鰻魚肝，搭配白飯吃起來更香！這款鰻魚肝丼飯是店內的人氣菜單，而且每天提供的數量有限，所以如果衝著它來的話，建議早點去比較好。當然，如果是單純想吃到名古屋必吃的鰻魚飯三吃，在鰻魚之兼光裡也能吃到。這裡的鰻魚飯三吃有滿滿的鰻魚肉、美味的高湯搭配調料，讓鰻魚丼飯有更多有趣好吃的吃法。

鰻魚之兼光 中日大樓店（うなぎの兼光 中日ビル店）：3F

美食推薦③ YATAGARASU

（DERADERA抹茶拿鐵）

對抹茶控來說，到日本無論哪裡總會想要趁機嚐嚐各種抹茶甜點，現在即便不到日本也能買到抹茶粉。YATAGARASU是一家日本茶新式茶館，採用京都農園摘採的單品綠茶茶葉，烘焙成抹茶及各式茶類甜點和飲品，當然也有現泡茶，是愛茶人士不得錯過的好店。

（脆皮絲滑抹茶泡芙）

像抹茶拿鐵、抹茶冰淇淋等日本新式茶館的經典品項，在YATAGARASU當然找得到。同時還能找到一些非常特別的品項，例如外皮酥脆微甜、抹茶餡兒濃郁絲滑的抹茶泡芙，又或者是稍微奢華一點的「DERADERA抹茶拿鐵（でらでら抹茶ラテ）」。

這邊特別推薦一下DERADERA抹茶拿鐵，它是以無糖濃郁的抹茶拿鐵作為基底，搭配小倉紅豆餡，頂部還會加上一勺冰淇淋和精緻小巧的抹茶生巧克力蛋糕點綴，口感層次多樣，也可以品嚐到抹茶的各種魅力。

YATAGARASU：B1F

中日大樓限定：全國物產觀光中心

無論您在日本旅行的時間有多長，想要走遍全國每一個地方恐怕都不太現實。有趣的是，在中日大廈5樓空間，有個獨特的全國物產觀光中心，裡面匯集了來自全國1道14縣的觀光辦事處，並展出了每個地方都有其獨特及豐富的旅遊資訊，很適合已經在規劃下一趟旅行的朋友們參考。

此外，裡面有許多縣市攤位，還設有文化展示和地方特產販售區，例如富山縣的巨大壽司模型、石川縣的金箔藝術展示、島根縣氣勢恢宏的龍形裝飾，以及福島縣的巨型「神紅牛AKABEKO」等，讓大家即便不到當地，也有機會可以了解當地文化，並買到特產。

全國物產觀光中心就像是日本的精華版，從最南端的沖繩到最北端的北海道，只需在這一樓層內走幾步，就能快速走覽。如果覺得累了，中心還設有舒適的休息空間，讓您休息一下再繼續！

展望台上眺望名古屋

想要欣賞名古屋的都市景色，除了到前面有和大家推薦過的景觀餐廳THE 7th TERRACE，也可以到同樣位於7樓的展望台看看。目前天黑之後，展望台上有期間限定的點燈活動，氣氛很不錯，蠻推薦去看看。

※ 展望台的點燈活動結束日期未定，不排除會無預警結束。

名古屋購物新選擇

從日本傳統珍寶藝術品到高科技機能性戶外運動品牌等，中日大樓無疑是名古屋市內一大文化及購物中心，也是名古屋的新地標。中日大樓不僅與電車車站直通，靠近大通公園，到名古屋城也很方便。中日大樓內進駐將近一百家品牌店鋪，讓大家可以逛夠買夠吃夠，還有高樓層的景觀餐廳及展望台，可以坐享名古屋這個都市的美麗風景。

下一趟到名古屋，去中日大樓逛逛吧。

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