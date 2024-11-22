衝一波迷人夜楓！ 靜岡伊豆市修善寺虹之郷「紅葉彩燈秀」超夢幻 秋季煙火大會別錯過

【旅奇傳媒/日本部報導】位於靜岡縣伊豆市的「修善寺虹之鄉」每到秋天便以美麗楓景聞名，即日起至12/08更將舉辦「紅葉點燈秀」。入夜後，虹之鄉的「日本庭園」菖蒲池畔的紅葉倒映在水面上，以及通往矗立著150至300年歷史古民家的「匠之村」的小徑，兩側約有1千株楓樹林被夜間閃亮燈光照耀著，展現出與白天截然不同的夢幻景色。

靜岡縣伊豆市的「修善寺虹之鄉」即日起至12/08舉行夜間賞楓點燈秀。 圖：トライト株式会社／提供

11/23（六）和11/30（六）還將舉行「秋季煙火大會」，與紅葉燈光秀共同為秋夜增添色彩。今年還將同步舉辦從10/18開始的大型燈光秀活動－「虹之鄉感謝燈光秀2024 ～彩虹綻放的庭園～」。歡迎來訪修善寺虹之鄉盡情享受夢幻般的紅葉彩燈秀與大型燈光裝飾的盛宴！

▲11/23（六）和11/30（六）還將舉行「秋季花火大會」，施放約1,000發華麗煙火，與紅葉燈光秀共同為秋夜增添色彩。 圖：トライト株式会社／提供

▍ 修善寺虹之鄉「紅葉點燈秀」

・期間：2024年11月16日（六）～12月8日（日）※共23天

・時間：16:00～21:00

・地點：英國村、伊豆村、日本庭園（菖蒲池）、匠之村・楓林（部分區域）

・夜間門票：大人（中學生以上）1,000日圓，兒童（4歲～小學生）500日圓

※「虹之鄉感謝燈光秀 ～彩虹綻放的庭園～」套票價格成人（中學生及以上）2,300日圓、兒童（4歲～小學生）1,250日圓。

※「秋季花火大會」（11月23日（週六）和30日（週六））僅限這兩天提供套票價格：成人（中學生及以上）2,800日圓、兒童（4歲～小學生）1,750日圓

※入住市內指定住宿設施的客人可享受折扣票價（不適用於各類套票）

※3歲及以下兒童免費

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