美楓了！岩手縣「盛岡城跡公園」譜出紅葉與石牆的最美協奏曲
【旅奇傳媒/日本部報導】就是現在！位於岩手縣盛岡市的盛岡城跡公園，紅葉正值最佳賞楓期！
「盛岡城」是在北上川和中津川的交會處丘陵地所築成，天守閣於明治維新時被撤除，如今只剩下充滿歷史美的石牆、和廣達9公頃的城址腹地，變身「盛岡城跡公園」，別名岩手公園。
每到紅葉季節，園內超過400株的樹木紛紛變色紅黃橘，洋溢著秋色繽紛，是在地著名的賞楓名所。而巨大花崗岩的石牆搭上美麗楓紅，無疑是大自然最美的秋色協奏曲。
★ 如何前往：從JR盛岡車站步行1.3公里約13分鐘即達。
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