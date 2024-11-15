2024衝上魅力排行榜Top 10！ 日本「靜岡縣」6大人氣景點不藏私

【旅奇傳媒/記者張偉浩】說到靜岡你會想到什麼？除了日本第一高峰富士山、著名的櫻桃小丸子的故鄉、靜岡抹茶之外，還有眾多景點等著旅客來一一發掘！由日本民間智庫公布2024年《日本47都道府縣魅力度》排名中，靜岡縣從2023年的14名，衝上前10名，排名第9，顯示靜岡旅遊的魅力在日本人心中，有著越來越崇高的地位。

靜岡一直以來也是台灣旅客最愛前往的旅遊勝地。 圖：日本富士之國靜岡縣駐台辦事處／提供

靜岡一直以來也是台灣旅客最愛前往的旅遊勝地，2024年跨年包機也是在開放銷售日30分鐘內快速售磬！為了持續吸引台灣市場目光，靜岡推出6大超人氣打卡美食景點，讓旅客一年四季都能感受靜岡多變的視覺饗宴。

推薦1：小室山ｘ相模灣 山海絕景咖啡館 Cafe321

▲山海絕景咖啡館 Cafe321。 圖：日本富士之國靜岡縣駐台辦事處／提供

MISORA Cafe 321座落在小室山頂，海拔321公尺處而得名，咖啡廳內有大片落地窗的無敵海景，後方還有一條透明玻璃步道，拍照起來海天一線，彷彿就像是通往天堂般的仙境，更被選為日本風景最優美咖啡廳第4名。無論是坐在室內還是戶外露台，遊客都可以享受開闊的視野，將山海美景盡收眼底，像是相模灣、伊豆大島、大室山，在晴朗的日子，甚至能遠眺富士山。咖啡館設計簡潔時尚，與自然景色相得益彰，讓遊客在悠閒的氛圍中沉浸於大自然之中。咖啡廳亦提供多種精緻的甜點和飲料，能讓人一邊享受美食，一邊放鬆身心。

推薦2：大室山2月舉行「山燒祭」 燃燒系震撼場景

▲大室山每年2月會舉行「山燒祭」。 圖：日本富士之國靜岡縣駐台辦事處／提供

大室山是新海誠2016年的人氣作品《你的名字》的取景地，吸引許多影迷與遊客來此朝聖。外型宛如一個對稱的圓形穹丘，被稱為「完美的圓錐火山」，遊客可以搭乘大室山纜車輕鬆登頂，遊客可以沿著「火口巡遊路」散策，環繞火山口一圈，360度零死角欣賞靜岡山海美景。此外，大室山一年四季皆有不同的風貌。春天有盛開的櫻花，夏天則是一片翠綠的山景，秋季是觀賞紅葉的好時機，而冬季則能欣賞到覆蓋雪霜的富士山頂。此外，每年2月會舉行「山燒祭」，是具有700年以上歷史的傳統活動，整座大室山被點燃，有祈求豐收之意義，場面十分壯觀。

推薦3：火山礁岩波光粼粼 黃金崎夕陽極為夢幻

▲超夢幻的黃金崎夕陽。 圖：日本富士之國靜岡縣駐台辦事處／提供

黃金崎位於西伊豆町，是觀賞夕陽的著名景點之一，以其壯麗的岩石海岸和金色的夕陽美景而聞名。這裡的地形由火山活動形成，呈現出獨特的地貌，當夕陽照射在岩石上時，整片海岸彷彿被染成金色，因此得名「黃金崎」。每年的8月到隔年的3月，是觀賞夕陽的最佳時刻，夕陽會慢慢落入駿河灣的海平面，陽光穿透大氣層，將海水和岩石染上溫暖的金色，形成極為夢幻的畫面。這種「黃金色的夕陽」不僅吸引了攝影愛好者，也是情侶和遊客來此放鬆身心的好去處。此外，黃金崎的景色不僅限於夕陽時分，清晨和白天的海岸景色也同樣美麗，尤其是當海水顏色由藍變綠的時候，格外迷人。

推薦4：南伊豆南之櫻柔和雅致 與河津櫻同步綻放

▲青野川沿岸是觀賞南之櫻的主要地點。 圖：日本富士之國靜岡縣駐台辦事處／提供

全日本最早盛開的河津櫻，是賞櫻愛好者廣為熟知的品種。而在靜岡南伊豆則有南之櫻，和河津櫻都是早櫻，並且在相同的季節開放，但兩者之間有細微的差異。河津櫻的花朵色彩較為鮮豔，粉紅色更濃郁，而南之櫻的花色偏淡粉，給人一種更柔和、雅緻的感覺。其中，青野川沿岸是觀賞南之櫻的主要地點，河岸兩邊被點綴得粉紅繽紛，形成壯觀的「櫻花隧道」，除了可以散步、野餐之外，也能體驗人力車，緩慢感受櫻花美景。此外，每年2月中旬至3月上旬，南伊豆會舉行盛大的南之櫻與油菜花祭。櫻花與油菜花一起盛開，形成獨特的春季景觀。

推薦5：修善寺楓紅沉靜唯美 走5座橋實現戀愛願望

▲青野川沿岸是觀賞南之櫻的主要地點。 圖：日本富士之國靜岡縣駐台辦事處／提供

修善寺是一座華麗的寺廟和溫泉勝地，以寧靜的氛圍和沉靜的環境而聞名。週邊的楓葉景點分布廣泛，無論是寺廟、河流沿岸，還是公園，秋天的美景與古老的建築相得益彰，成為靜岡地區賞楓的絕佳選擇。其中桂川河流兩岸楓葉吸睛之外，最著名的是河上的5座橋（渡月橋、虎溪橋、桂橋、楓橋、瀧下橋），傳說走過5座橋後，可以實現戀愛願望。每座橋也象徵著戀愛旅程中的不同階段，從「新的開始」到「心靈的連結」，再到「堅定的愛」、「情感的成熟」與最終的「幸福與和諧」。因此吸引了許多情侶和單身人士前來散步。

推薦6：潤井川櫻、大淵笹場茶田 交織最美富士山風情

▲富士山的雪頂與櫻花粉紅交映，形成絕美的春日畫面。 圖：日本富士之國靜岡縣駐台辦事處／提供

富士山四季分明，在每個時期展現出不同的美麗風情。春季，潤井川沿岸的櫻花盛開，富士山的雪頂與櫻花粉紅交映，形成絕美的春日畫面。櫻花飄落於潤井川的清澈河水中，營造出一幅夢幻的景象，吸引無數遊客前來賞櫻。夏季時，富士山山頂的積雪逐漸消融，翠綠的山坡展現出蓬勃的生命力。這時的大淵笹場茶田呈現一片生機盎然的綠色，與背景中的富士山形成鮮明對比，藍天白雲下，茶田與富士山的景象如同一幅畫。富士山一年四季的變化，與潤井川櫻花及大淵笹場茶田交織，呈現出日本最具代表性的自然景觀。

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