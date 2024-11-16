2024日本名古屋必收藏Top 3旅遊路線！進入合掌村/兼六園感受濃厚的日式風情，賞楓賞雪任你選
最熱門的3組日本名古屋旅遊路線在這裡！不只可以走訪兼六園、合掌村等別有風味的傳統日式建築，還能搭乘雙層纜車跟峽谷遊船欣賞日本壯麗的自然風景，晚上還有五星溫泉飯店真的超享受！這篇日本旅遊攻略一定要收藏起來，今年冬天就跟著 AsiaYo 的腳步，馬上來看看有哪些讓你心動的日本跟團推薦吧！
🏯 名古屋旅遊必打卡景點攻略
🏯 名古屋旅遊必體驗攻略
🏯 名古屋經典北陸跟團旅遊｜名古屋五星飯店
【冬戀北陸】名花彩燈祭、童話合掌村、新穗高纜車、名古屋萬怡酒店
👓行程特色
🏯傳統日式建築：行程一次走訪必去的北陸景點，包括世界文化遺產白川鄉合掌村，以及以四季不同風景聞名的兼六園，讓你的旅程感受到滿滿的日式文化風情~
❄️冬日浪漫之旅：除了合掌村的冬季的雪白屋頂之外，還會參觀日本最大型的冬季彩燈活動名花之里，今年冬天也能體驗浪漫的節氣氛圍！
🚠高山景觀纜車：搭乘日本唯一雙層的新穗高纜車，大片的落地觀景窗讓你一邊賞雪一邊欣賞北阿爾卑斯山脈的壯麗🏔️
【冬季北陸】金太郎溫泉五星、新穗高雙層纜車、兼六園、東茶屋街、飛驒牛
👓行程特色
♨️五星溫泉飯店：保證入住當地人都超愛的金太郎溫泉，這裡的溫泉是以有美肌效果聞名的未經稀釋天然溫泉哦！
🛳️遊船纜車賞美景：除了可以體驗新穗雙層空中纜車登頂欣賞自然美景，還會帶你搭乘庄川遊船賞庄川峽谷的冬日景致🗻
🏯參觀古代庭園神社：走訪三大名園之一的兼六園，參觀這座江戶時期的代表性庭園；以及供奉著日本三大神器之一草薙劍的熱田神宮，了解有上千年歷史的當地信仰！
🏯 名古屋旅遊特色北陸跟團旅遊｜搭乘虎航
【賞楓北陸】台灣虎航、楓紅立山黑部、小原四季櫻花季、鶴仙溪、松本城
👓行程特色
🍁秋季限定美景：秋天來日本一定要欣賞的楓紅美景一次看到飽，帶你去立山黑部、鶴仙溪等熱門的賞楓地點，還有可以賞紅葉 & 櫻花同框奇景的小原四季櫻花迴廊！
✈️高CP值乘機體驗：台灣虎航不只有著實惠的價格，還能從高雄直飛日本不轉機！讓你有更多前往日本的選擇，就能輕鬆前往日本！
今天帶來了3組必去的名古屋旅遊路線推薦，不論想要賞楓賞雪賞櫻花，還是想要體驗超優質的露天溫泉飯店這裡全都有！還沒找到喜歡的日本旅遊行程嗎？還有更多日本滑雪跟團或是秋季北海道旅遊路線任你選哦！如果想找其他國家的跟團旅遊路線，推薦你也可以看看冬季熱門的韓國首爾旅遊哦！現在就上平台預訂行程，讓你輕鬆出遊！
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