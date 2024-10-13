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秋天來了！長野縣千曲市「楓情萬種名所」5選 層層楓紅美不勝收

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圖：信州千曲觀光局／提供
圖：信州千曲觀光局／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】號稱日本第一杏桃之鄉的「千曲市」，位在輕井澤、松本城、善光寺等著名景點的中心點，非常適合當作中繼站停留。

不僅春季能欣賞到滿山遍野的粉色杏桃花，11月開始，擁有美麗日式庭園的龍洞院等賞楓名所亦將逐漸染上層層楓紅！

長野縣千曲市戶倉宿小動物公園（KITTY PARK）擁有日本最大天狗像，楓景迷人。　圖：信州千曲觀光局／提供
長野縣千曲市戶倉宿小動物公園（KITTY PARK）擁有日本最大天狗像，楓景迷人。　圖：信州千曲觀光局／提供

遊客除了能在擁有日本最大天狗像的「戶倉宿小動物公園」，感受被楓紅圍繞的浪漫氛圍，亦能前往賞月勝地「長樂寺」，在一叢叢楓樹的相伴下，站在高處欣賞月光下的夜景。

若是時間充裕，也能選擇到以美人湯聞名的「戶倉上山田溫泉鄉」住上一晚，感受百年溫泉的魅力。隔天早晨，可以前往山坡上的「智識寺」、「善光寺大本願別院觀音寺」，欣賞紅楓、金黃銀杏。（去大本願別院的路上還能俯瞰如明信片般的溫泉鄉景致喔。）

【長野縣千曲市賞楓名所5選】

■ 戶倉宿小動物公園（KITTY PARK）

・交通：搭乘信濃鐵道至戶倉站，步行約20分鐘

・地址：長野県千曲市大字戸倉1062-36

▲龍洞院楓景。　圖：信州千曲觀光局／提供院
▲龍洞院楓景。　圖：信州千曲觀光局／提供院

■ 龍洞院

・交通：搭乘信濃鐵道至屋代站，轉乘計程車（車程約15分鐘）

・地址：長野県千曲市大字桑原2136

▲善光寺大本願別院楓景。　圖：信州千曲觀光局/提供
▲善光寺大本願別院楓景。　圖：信州千曲觀光局/提供

■ 善光寺大本願別院

・交通：搭乘信濃鐵道至戶倉站，轉乘計程車（車程約10分鐘）

・地址：長野県千曲市大字上山田3510-7

▲智識寺楓景。　圖：信州千曲觀光局／提供
▲智識寺楓景。　圖：信州千曲觀光局／提供

■ 智識寺

・交通：搭乘信濃鐵道至戶倉站，轉乘計程車（車程約10分鐘）

・地址：長野県千曲市大字上山田八坂1197

▲長樂寺楓景。　圖：信州千曲觀光局／提供
▲長樂寺楓景。　圖：信州千曲觀光局／提供

■ 長樂寺

・交通：搭乘JR篠之井線至姨捨站，步行約10分鐘

・地址：長野県千曲市八幡4984

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