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全球52個最值得一遊之一！ 「山口縣觀光巴士」自由行 暢遊絕景好方便

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山口縣觀光周遊巴士福之旅有3條路線。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
山口縣觀光周遊巴士福之旅有3條路線。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】位於本州最西端的山口縣，與九州隔著關門海峽相望，又被譽為「西之京都」。可以選擇從廣島機場、北九州機場或福岡機場進出。山口擁有豐富的觀光資源，包括悠久的歷史和獨特的地形等。《紐約時報》將山口縣選為「2024年全球52個最值得一遊的地方」，也是日本唯一入選的地區。

自由行想輕鬆暢遊山口，可搭乘「福之旅、山口號」觀光周遊巴士，每週五、六、日及國定假日運行，期間至12/28以前。周遊巴士共有3條路線，前往山口縣內著名景點，包括角島・元乃隅神社、萩城下町・秋芳洞、以及錦帶橋・柳井白壁街道路線。各路線最晚可至發車前30分鐘預訂，非常便於靈活規劃。

元乃隅神社被美國 CNN 評選為日本最美的31個景點之一。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
元乃隅神社被美國 CNN 評選為日本最美的31個景點之一。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

角島大橋經常出現在電視廣告中或是做為日劇取景地而聞名的角島大橋，銜接角島與本州，全長約1,780公尺。橋下的純白沙灘與隨著橋身延伸的靛藍大海，讓人彷彿來到海灘度假勝地，絕美的景色被選為死前必看的風景之一 ，更是下關市的地標。

從展望台上就能眺望角島大橋的壯麗景象。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
從展望台上就能眺望角島大橋的壯麗景象。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

100多萬年前形成的秋芳洞為日本最大的鐘乳石洞，現被列為特別天然紀念物。洞窟總長超過10公里，全年氣溫保持在17度左右，非常舒適。洞穴中的看點之一是「百枚皿」，為水中的石灰成分沉澱後形成像一個個盤子一樣的形狀，非常壯觀。

秋芳洞中的「百枚皿」景色壯觀。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
秋芳洞中的「百枚皿」景色壯觀。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

日本三大名橋之一的錦帶橋，全長約200公尺，為由磚造橋墩與拱形橋梁構成的木造橋，落成於江戶時期的1673年。錦帶橋隨著季節變化，可賞春櫻、新綠、秋楓、白雪等，四季的姿態皆有不同，也是日本代表性的風景之一。

錦帶橋的弧形結構獨具匠心，精緻優美。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
錦帶橋的弧形結構獨具匠心，精緻優美。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

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