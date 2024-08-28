伊豆賞楓這樣玩！ 搭「Saphir踴子號」列車尋紅葉美人

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聯合新聞網／ TTN旅報
圖片題供＝R East、Klook
圖片題供＝R East、Klook

【文・林宥銣】

日本賞楓季節即將來臨，根據Klook內部數據，近3個月賞楓相關商品流量每月增長2至3倍，顯示旅客已開始積極規劃賞楓行程。東京近郊的熱海和伊豆受到特別關注，這些地區不僅以花火大會和溫泉聞名，每年都吸引大量遊客前往。

Klook推出獨家日本「Saphir踴子號」車票預訂服務。(圖片提供＝R East)
Klook推出獨家日本「Saphir踴子號」車票預訂服務。(圖片提供＝R East)

Klook獨家推出JR東日本營運的豪華特急列車，以深藍色外觀象徵伊豆碧藍的天空與大海的「Saphir踴子號」車票預訂服務。日本首輛全車商務級綠色車廂的列車，「Saphir踴子號」提供綠色包廂及景觀餐廳車廂等多種選擇，讓旅客在舒適的車廂中享受視覺和味覺的雙重盛宴。列車從東京出發，直達伊豆急下田，沿途停靠熱海、伊東、伊豆高原等知名景點，方便旅客前往熱海公園、伊豆修善寺、熱海花火大會和大室山等賞楓勝地。

Klook提供「Saphir踴子號」90天前的線上車票預購服務，並支援多種付款方式。每日僅有1至2班次，讓旅客免去在日文官網搶票的煩惱。預訂後，旅客需在東京、品川或新宿車站持確認信中的QR Code領取車票。

「Saphir踴子號」從東京直達伊豆半島，旅客無需轉乘便能直達賞楓勝地。（圖片題供＝Klook)
「Saphir踴子號」從東京直達伊豆半島，旅客無需轉乘便能直達賞楓勝地。（圖片題供＝Klook)

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