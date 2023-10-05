夢幻無比！日本福井IG打卡聖地 推出超吸睛「雲海仙境」
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】哈日旅人必知！「北陸新幹線」的行駛範圍將在明年春季拓展，預計自2024年3/16起通車，未來從東京前往北陸遊玩將更方便又快速。迫不及待想要安排北陸旅行，別錯過到訪近年來在網路掀起話題的福井縣勝山市，不僅擁有世界三大恐龍博物館之一的「福井縣立恐龍博物館」，還能朝聖日本高度最高坐佛像「越前大佛」等獨特觀光資源。
「越前大佛」設置於宏偉的大師山清大寺，高約17公尺的巨大佛像周圍被1,281尊石佛像與金佛像圍繞，禪意十足又壯觀的景象讓這裡成為IG打卡熱門地點，吸引許多國內外遊客專程到訪。
看準觀光發展逐漸活絡，當地便著手推出夢幻無比的「雲海特別觀覽方案」活動，預計將自10/1起開跑，未來則在每年4月～11月期間施行。規模相當壯觀的人造雲海將在每天早上開門後1小時，以及下午關門前1小時華麗登場，仿佛讓寺內變成神仙居住的仙境般。
遊客只要在雲海實施時段內到訪寺內，就能得到特殊的雲海版本御朱印。 此外，勝山市也預計在11月接力推出結合越前大佛、雲海、和服體驗與美食等魅力的觀光旅遊方案，現階段正如火如荼企劃當中，讓人相當期待後續內容。
．期間：每年4／1～11月下旬（※2023年自10／1起跑）
．時間：每日8：00～9：00與16：00～17：00
．費用：成人2,000日圓、孩童1,000日圓
．交通：越前鐵道勝山站搭乘公車約20分鐘，至「越前大佛前」站下，徒步即達。或轉乘計程車，車程約10分鐘。
．地址：福井縣勝山市片瀨50字1-1
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