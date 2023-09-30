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邊玩邊欣賞富士山！富士急樂園全新設施「ZOKKON」體驗飆車的快感

JAPANKURU／ JAPANKURU日本酷樂

爽快感Max的重機型雲霄飛車在今年的夏天正式登場，是富士急樂園睽違了12年的全新大型遊樂設施，主打的就是一個飆車的爽感，以重機為造型設計，讓遊玩者手能夠抓在握把上，就好像是自己在騎一樣，給人滿滿的科技感，以在讓人無法預測的方向路線上急速地穿梭，官方並未公布最高速度，更為給大家保留了一絲刺激感。

▲第一人稱視角遊玩影片

過程中有刺激的4次加速體驗，在室外和隧道穿梭，總共可以體驗兩種路線，車身搭配三種顏色（綠色、藍色、粉色）的LED燈，進入隧道的瞬間呈現出一個科幻感，其中還有三種花樣，「迴旋」、「加速度」、「倒退嚕」，可以體驗日常不曾擁有的速度與激情。雲霄飛車體驗全程為3分鐘，以驚人的速度在隧道中左甩右甩，接著急速上升至24米的高空，可以一邊感受刺激的快感，一邊欣賞到富士山美景

在遊玩的過程中會搭配富士急樂園與日本人氣樂團「SEKAI NO OWARI 」合作的原創歌曲「ターコイズ」，輕快的節奏感，讓人更人感受到歡樂的氣氛。

夜晚的ZOKKON又是另一種不一樣的感覺了，此設施單次遊玩為2000円，可以搭配富士急樂園的一日玩到飽的pass券，現在還可搭配夜間17:00以後的pass券（快速通關加夜間遊玩）哦。

富士急樂園全新設施 ZOKKON

地址：山梨県富士吉田市新西原５丁目６−１

營業時間：9:00～20:00

❇部分遊樂設施會輪流休息，詳情需洽詢官方網站

入場費：免費

❇如需購買pass券可現場於樂園窗口購買

身長制限：120cm以上～195cm以下

年齡限制：65歲以下

所要時間：3分鐘

官方網站

封面照來源：官方網站

文章撰寫：Miya

責任編輯：Lucy Wu

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迪士尼 美景 富士山

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