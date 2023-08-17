夢幻打卡點再+1！名古屋打造科技與浮世繪共舞特展

第一展區呈現日本引以為豪的「日本藍（Japan Blue）」魅力，包含葛飾北齋系列名作《富嶽三十六景》的《神奈川沖浪裏》在內，能欣賞8個作品輪播登場。 圖：HITOHATA,INC.／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】起源於江戶時代的「浮世繪」可說是日本文化的代名詞之一，從描繪自然名勝、歌舞伎演員到各式各樣的女性姿態，作品內容相當多元。為歡慶愛知電視台開局40週年，即日起至8/28結合現代科技與浮世繪之美的特展「空間體感！活動浮世繪展 NAGOYA」在名古屋盛大登場。

▲第二展區「麗」以櫻花世界、日本女性之美為主軸，打造沉浸式隧道。 圖：HITOHATA,INC.／來源

每個展區都開放自由拍照，讓遊客宛如走進浮世繪當中，為暑假遊玩名古屋不可錯過的夢幻打卡景點！包含世界知名浮世繪巨匠「葛飾北齋」的作品在內，一共展示超過300件浮世繪大師作品，結合3DCG動畫、數位光雕投影等技術，讓作品們以動態的方式呈現於遊客眼前。

▲境內分為「藍」、「麗」、「豪」、「彩」、「遊」、「眺」、「錦」、「瀧」、「雅」9大區域主題，不光只有數位化，也能看到作品的詳細介紹。 圖：HITOHATA,INC.／來源

第五展區「遊」展現玩心，巨大圓形平台結合被譽為貓奴浮世繪大師「歌川國芳」的貓咪浮世繪作品《貓之東海道五十三次》打造，還設有日本祭典活動上常見的套圈圈、紙片釣魚等，讓孩童玩的不亦樂乎。

▲《貓之東海道五十三次》當中描繪的各種貓咪姿態，以數位方式呈現於遊客眼前。 圖：HITOHATA,INC.／來源

▲第九展區「雅」則呈現色彩鮮艷的浮世繪作品，為整趟展覽畫下完美句點。 圖：HITOHATA,INC.／來源

◎ 愛知縣 空間體感！活動浮世繪展 NAGOYA

．展期：即日起～8／28 ※展覽期間內無休。

．時間：9：30～20：00（最終入場19：30）

．票價：成人2,200日圓、65歲以上1,900日圓、高中生以上1,500日圓、4歲～國中生800日圓、3歲以下免費。

．交通：JR、名古屋鐵道、名古屋市營地下鐵「金山」站南口即達。

．地點：金山南大樓美術館棟

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