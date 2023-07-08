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廣島夢幻美術館「下瀨美術館」盛大開幕！ 來看超特別「漂浮藝廊」與瀨戶內海美景吧

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

「瀨戶內海」是位在日本本州、四國和九州三大島之間的海，不僅擁有舒適的氣候、美麗的風光景緻，這裡更是充滿藝術氣息的觀光勝地，每三年舉辦一次的「瀨戶內海藝術祭」更吸引全世界的遊客前往朝聖。

廣島「下瀨美術館

日前在廣島灣畔的「下瀨藝術花園別墅」（SIMOSE ART GARDEN VILLA）正式開幕，結合了美術館、旅館式別墅、花園和餐廳等設施，且直接面向瀨戶內海，來到這可沉浸在美景與藝術的氛圍裡。

廣島下瀨美術館超特別漂浮藝廊

下瀨美術館以「在藝術裡欣賞藝術」為宗旨，由日本建築界奇才「坂茂」所操刀設計，坂茂以人道主義和環保而聞名，擅長使用天然建材，並融合獨特的結構設計，創造出獨特的空間體驗。

下瀨美術館的主要展覽區分為主建築中的主企劃展覽室，與8座漂浮藝廊。展覽室主要收集、保存、研究國內外的工藝美術品，並不定時舉辦主題展覽。

漂浮藝廊是下瀨美術館中最吸睛的設計。

8個五彩繽紛、漂浮在水面上的「貨櫃型展廳」，靈感來自於瀨戶內戶周圍漂浮在海中的群島們，由半懸吊式的鋼索和基座固定，搭配環保的再生紙管製成的圓柱體，讓整個結構彷彿漂浮在水面之上。

其中有3座貨櫃展廳是可以旋轉的，依照不同的展覽規模以橋樑連接或並排布置，自由變換格局、彈性十足。

SEAVIEW TERRACE

走出企劃展示棟，沿著斜坡前進，可以看到這一望無際的海景，宮島、阿多田島、江田島等眾多瀨戶內海的島嶼將呈現在你眼前。五彩繽紛的8座漂浮藝廊也與自然融為一體，盡情眺望這無可言語的美麗景緻吧。

埃米爾．加萊花園 Émile Gallé’s Garden

以法國新藝術家「埃米爾加萊」命名，花園中的植物也擷取自他的創作，在這裡不僅能欣賞到隨著季節更迭的花卉藝術，也能體驗埃米爾．加萊藝術家的創作精神。

下瀬美術館

廣島縣大竹市晴海 2-10-50

一般：1,800日幣

高大生：900日幣

國中以下 : 免費

https://simose-museum.jp/

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