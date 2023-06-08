不只有夏天！日本靜岡「熱海海上煙火大會」 四季璀璨登場
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】一年四季都有的海上煙火大會，就在靜岡縣熱海！起源自1952年的「熱海海上煙火大會」與日本各地常態的煙火活動大有不同，每年3月左右會公告當年度的舉辦日期，活動期間橫跨春、夏、秋、冬四季，一年約有10多場能夠朝聖。
熱海海上煙火大會以「施放場地」與活動最後登場的獨特煙火秀「空中尼加拉瓜大瀑布」2大特色聞名，熱海灣的周圍因山脈環繞而形成天然盆地，讓施放煙火的爆炸聲彷彿得到大自然音響加持，能夠輕易響徹四周，煙火大會的震撼程度也隨之大幅提升。
固定於活動尾聲施放的「空中尼加拉瓜大瀑布」以銀白色煙火為主軸，涵蓋整座會場的大規模施放表演將漆黑的夜空瞬間點亮，景象非常壯觀！今年度熱海海上煙火大會正如火如荼登場，緊接著7月～10月與12月都有機會欣賞，推薦排入下趟日本旅遊行程，一次享受煙火與熱海溫泉陶冶。
◎ 靜岡縣 2023年熱海海上煙火大會
‧ 舉辦日期：
【春】4／15、5／13、5／21、6／4
【夏】7／28、8／5、8／8、8／18、8／22
【秋】9／18、10／14
【冬】12／3
‧ 施放時間：20：20～20：40（7月～8月為20：20～20：45）
‧ 交通：JR熱海站徒步約15分鐘。
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