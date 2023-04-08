日本北陸這樣玩！富山縣高岡市早春「必追祭典活動」3選

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】位於富山縣西側的高岡市，自古以來因精湛的工藝技術聞名，市內的觀光資源豐富，能夠參觀工房、體驗鑄物DIY等，擁有日本國寶「瑞龍寺」，名列日本三大佛的「高岡大佛」，同時也是知名漫畫作品《哆啦A夢》作者藤子・F・不二雄的故鄉。4月下旬起，高岡市的3大早春祭典將接連登場，規劃春遊立山黑部或前往富山賞花，別錯過一起排入行程內！

國寶瑞龍寺 春季夜間點燈與門前市

4/29～5/1期間，國寶瑞龍寺將舉行睽違四年的春季夜間點燈活動！透過音樂、燈光為原本莊嚴無比的境內帶來另類的聲光饗宴，瑞龍寺周圍也會進駐許多攤販，能夠一邊享受燈光秀、一邊大啖在地美食。

▲國寶瑞龍寺「春季夜間點燈與門前市」。 圖：富山縣首都圈本部／來源

◎ 國寶瑞龍寺「春季夜間點燈與門前市」

‧ 期間：4／29～5／1 19：00～21：30（門前市從18：00起登場）

‧ 費用：當日票800日圓（事前販售票500日圓）

高岡御車山祭

2016年被登錄為聯合國教科文組織無形文化遺產的「高岡御車山祭」，距今已有400年以上歷史，固定在每年5/1舉行，為高岡關野神社春季的例行性大規模祭典活動。以桃山文化樣式打造的7座山車造型華麗絢爛，匯聚了金工、漆工等精湛工藝技術，能深刻感受工藝之都高岡之美。目前日本國內同時入列國家重要有形文化財與無形民俗文化財的僅有5個祭典活動，高岡御車山祭就是其中之一！

▲高岡御車山祭。 圖：富山縣首都圈本部／來源

◎ 高岡御車山祭

‧ 期間：5／1（宵祭與夜間點燈：4／30）

‧ 費用：免費

伏木曳山祭

伏木曳山祭從日本江戶時代後期延續至今，是鎮守海岸、保護海上安全的伏木神社的春季例行性大規模祭典。下午會有裝飾華麗的花山車巡遊市街，到了晚上則搖身一變，推出每輛使用約360盞提燈點綴的提燈山車，還能欣賞熱血又刺激的山車對撞表演！

▲伏木曳山祭。 圖：富山縣首都圈本部／來源

◎ 伏木曳山祭

‧ 期間：5／20（夜間點燈：5／19）

‧ 費用：免費

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