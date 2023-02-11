古湯、文學與山林溪谷！百年溫泉旅館的千夜物語「蓼科 親湯溫泉」藏書三萬冊

一提到「溫泉」，很自然就會跟旅行連結，結合泡湯、美食和住宿的行程，一直都是喜歡前往日本的旅人們，必定會安排規劃的主題。日本全國現存有非常多的溫泉，但在更早以前，其實並不是如我們現在所認知的，隨時隨地就能自由前往。

「泡湯」作為一種大眾的休閒活動，大約要到明治後半時期才開始逐漸普及。最初都是特權階級之人的獨佔物，也就是皇宮貴族才能使用。但隨著時代的更迭轉變，交通網絡發達，溫泉鄉日漸增多，一般平民才得以自由旅行，加上有不少詩人、文學家在作品當中，特別寫到他們泡湯的經歷，或是以該地作為故事舞台。

關於各地溫泉的發現或由來，在奈良時代有不少僧侶，提倡沐浴功德之說，這些僧侶在前往各地宣揚佛法的途中，順道發現了許多的溫泉。其中有參與貢獻的知名僧侶，就是人稱「弘法大師」的空海。

於是，除了北海道和沖繩以外，幾乎能在各地的溫泉看到有「弘法之湯」四個字。不過，據說其中有絕大部份只是借其名，並非全部是由空海一人發現。究竟百年或甚至千年以前的旅人們，體驗到的泡湯文化又是如何的。

傳說開湯有千年歷史，坐擁三萬藏書的溫泉旅館

大正 15 年創業（1926），至今已運營將近百年的老舖溫泉旅館「蓼科 親湯溫泉」，地點就位在長野縣茅野市北山蓼科高原，從茅野車站搭乘免費接駁巴士，大約三十分鐘左右。

有一說蓼科的親湯溫泉距今開湯約400年，但也有一說是超過1200年，奈良時代的征夷大將軍坂上田村麻呂，發現親湯溫泉的源頭，便在此處開湯。而根據一些文獻考究其開湯的歷史，最早可追溯到平安時代。

戰國時代，武田信玄試著把傷兵帶來這裡泡溫泉療傷，泡完後據說療傷的效果顯著，於是將此地設置為帝國海軍的療傷設施，成為治療傷兵的隱湯。附近就有不少與武田信玄有關的傳說，據說他曾在瀑布下，一邊接受瀑布水流的沖打，一邊思考戰略的問題。

而關於「蓼科 親湯溫泉」與文學之間的淵源，必須特別提到的是，有日本「純愛」小說始祖的作家伊藤左千夫，某次在他的弟子引領之下，來到當時交通不變，用作泡湯療養之地的蓼科親湯，之後，便愛上了當地的環境。明治42年，伊藤左千夫創作「蓼科山歌」，10首讚詠親湯溫泉的文學作品由此誕生。後來，這10首作品也被指定為茅野市有形文化財。

之後，以伊藤左千夫為中心的歌會，聚集了不少文人、歌人來此交流，蓼科親湯之名因此越來越被人所熟知。到了大正、昭和時期，許多文人作家紛紛到蓼科親湯溫泉留宿或是泡湯療養，像是太宰治的新婚旅行也是選擇下榻於此。

就連世界首屈一指的導演：小津安二郎，為創作之便，與長期合作的編劇野田高梧一起在當地住下，在他們共著的《蓼科日記抄》裡，特別描述了蓼科親湯溫泉地區裡的17個場所。

旅館房間內的裝飾設計跟傢俱選用，延續大正時期的浪漫摩登風格，即使在二十一世界的現在，絲毫也不受時下設計型旅館的風潮所影響，反而更加突顯出其特色，與入住的奢華氣派之感。

這裡的露天風呂緊鄰日本一級河川「滝之湯川」，溪流涓涓與天然的山林交織而成的溪谷絕景，營造出一種靜謐、絕佳的湯池氛圍。清爽的弱酸性泉質，泡過後皮膚會有光滑感，也因此有美人湯的美譽。

館內的圖書館酒吧：「みすず(Misuzu) Lounge & Bar」，擁有約三萬冊的藏書，「みすず(Misuzu) 」取名的由來是因為「みすず書房」的書店店主是茅野市出身；另外，這裡還有一處名為「岩波文庫的迴廊」，取名來自於「岩波文庫」出版社，因為該出版社創始人是諏訪出身，加上該社對於日本文學和哲學書籍的出版貢獻極大，於是空間便此命名，為讚揚跟紀念他們的努力與功績。

各家溫泉旅館的歷史都十分悠久，隨著時代的變遷，仍然也以不同的形式繼續經營和維持，不只深入到一般人的生活當中，同時也會讓來此處休養跟觀光的旅人們，舒張、療癒疲憊的身心。安排一趟以溫泉旅館為主題的泡湯之旅，在秋末冬初，或是冬末初春，都是非常適合的時間。或者，泡湯其實不分四季，一年四季總能找適合的溫泉。

聯絡電話：0266-67-2020 / FAX:0266-67-3348

編輯撰文｜Ryan Lin

圖片來源｜蓼科 親湯溫泉

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