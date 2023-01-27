靜岡河津櫻祭2月開跑！首推伊豆急行乘車券搭一趟就回本

位於新潟最西端的糸魚川，與富山縣接壤，擁有優美碧藍的綿延海岸、仲夏時能聽得鳥啼蟲鳴的碧綠群山，是日本數一數二的翡翠玉石礦產地，更是日本國內首批被聯合國教科文組織認證的世界地質公園之一，吸引不少喜愛大自

2022-09-10 09:00