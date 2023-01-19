通往天空的階梯！ 日本建築大師隈研吾操刀－鳥取高濱咖啡館

由日本建築師隈研吾設計的鳥取高濱咖啡館；圖片提供／KKAA

位於日本山陰海岸地質公園南北橫跨2.4公里，東西縱橫16公里的鳥取砂丘（Tottori Sand Dunes）為日本規模最大的海岸砂丘，由日本海的風與砂丘的沙所形成的美麗風紋令人著迷，若從「馬之背」小高丘上更可以一覽日本海的絕佳景色。而由日本建築師隈研吾（Kengo Kuma）在鳥取砂丘旁所設計的高濱咖啡館（Takahama Café）也於今年八月開幕，一處可俯瞰鳥取沙丘的觀景咖啡館，其外型設計概念亦來自鳥取砂丘的層疊風沙形態。

鳥取高濱咖啡館外型來自鳥取沙丘樣態；圖片提供／KKAA

鳥取高濱咖啡館；圖片提供／KKAA

隈研吾事務所以「通往天空的階梯」來描述這作品，一處可俯瞰鳥取沙丘的觀景台及咖啡館。高濱咖啡館以直交式集成板材（Cross-laminated timber, CLT）與混凝土構築而成，而以木材構成的外立面在色澤與材質上也讓高濱咖啡館更加合諧地與週遭沙丘融為一體，同時形態上也以鳥取砂丘的形式來設計成17度斜角的特色建築，而吧台與座位區的層疊流線設計也呈現出砂丘隨風而變的形態感。

鳥取高濱咖啡館；圖片提供／KKAA

鳥取高濱咖啡館；圖片提供／KKAA

鳥取高濱咖啡館；圖片提供／KKAA

這間三層樓特色咖啡廳，由於其正對著鳥取砂丘，讓前來的遊客能在開放式露天景觀展望台上一次盡賞日本海與鳥取砂丘無敵美景。高濱咖啡館也大量使用鳥取縣自產杉木來呼應隈研吾一直以來的「負建築」理念，而這位建築師也常將當地傳統藝術元素融合進設計之中，像是以杉木製成的座椅、灑有當地沙子的和紙製成的吊燈，及鳥取當地Nakai-gama中井窯陶藝裡獨特的綠色和黑色玻璃材質所製成的浴室水槽等來向當地的工藝歷史致敬。

鳥取高濱咖啡館；圖片提供／KKAA

鳥取高濱咖啡館；圖片提供／KKAA

在面積只有190平方公尺的咖啡館中，設計團隊盡可能地規畫了93個座位，加了木材天花板的三樓頂露台讓遊客能更舒適地欣賞砂丘景色及享受戶外用餐的時刻，二樓也規劃了多功能室及會議空間，同時咖啡館內也選集了不同類型書籍供遊客閱讀。高濱咖啡館不僅在獨特的外型上呼應了鳥取當地地理景觀樣態，更讓遊客前往鳥取旅遊時多了一處有趣的打卡點。

鳥取高濱咖啡館；圖片提供／KKAA

鳥取高濱咖啡館；圖片提供／KKAA

==========編譯／蘇琨峰攝影／KKAA

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