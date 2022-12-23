耶誕感UP！ 300ｍ「光之隧道」 來去靜岡御殿場高原看美麗「冬季彩燈秀」

靜岡御殿場高原推出的「時之栖冬季彩燈秀」，充滿聖誕氣氛的光之隧道美不勝收。 圖：靜岡縣/提供

【旅奇傳媒/日本部報導】靜岡的夜晚一點也不寂寞！已經有21年歷史的「時之栖冬季彩燈秀」，今年再度閃亮登場，以550萬顆LED燈泡妝點，全長300ｍ的「光之隧道」、噴水高達150m有50樓高的水舞秀等豪華演出，讓人眼睛一亮。

▲噴水高達150m有50樓高的水舞秀，是時之栖彩燈秀的最大特色。 圖：靜岡縣/提供

走起來彷彿沒有盡頭般的「光之隧道」，屬於免費區。園內另外設有「王宮之丘」付費區，最有看頭的高達50層樓高的水舞秀就在這裡，配合音樂燈光演出，年年都大受好評。還有旋轉木馬、可以感應肢體伸展而變化的萬花筒、以及像一座森林般的蒙古包花燈之路等，雖然要價1200日圓，還是很值得。

╲ 御殿場高原・時之栖彩燈秀 ╱

・期間：即日起〜2023/3/12

・時間：10/8〜1/9為16:30〜22:00、1/10〜3/12為17:00〜21:30

・地點：御殿場高原・時之栖

・門票：中學生以上￥1,200、小學生￥500(但11/26〜1/3中學生以上為￥1,500)

・水舞秀時間：12/17〜2/10為17:20〜；2/11〜3/12為18:00〜。每隔20分表演一次。

▲全長300ｍ的「光之隧道」是免費區，年年吸引來大批遊客走逛。 圖：日本旅行情報局／提供

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