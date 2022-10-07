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超經典神還原！ 名古屋人氣居酒屋重現「吉卜力動畫美食」，有小魔女餡餅、波妞拉麵、神隱少女神明供品

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 曾楹純
圖／取自毎日！北海道物産展 ネオ炉端 道南農林水産部 錦本店FB
圖／取自毎日！北海道物産展 ネオ炉端 道南農林水産部 錦本店FB

吉卜力迷們一定要追！ 「吉卜力主題公園」預計於2022/11/1在愛知縣的愛・地球博紀念公園開幕，日本各地人們為紀念即將到來的盛事，紛紛響應推出吉卜力相關事物，為大家介紹這家位於名古屋的「道南農林水產部」居酒屋，隆重地神還原吉卜力電影作品中非常具代表性料理美食，例如《龍貓》電影中小月為小梅作的便當、《魔女宅急便》中琪琪外送的鯡魚餡餅等。

圖／取自毎日！北海道物産展 ネオ炉端 道南農林水産部 錦本店FB
圖／取自毎日！北海道物産展 ネオ炉端 道南農林水産部 錦本店FB

在現實生活中能看見動畫世界實體化，實在很有趣！位於名古屋的「道南農林水產部」為了紀念吉卜力公園的開園，準備於10/11讓旗下四間店鋪錦、信榮、榮、豐田共同推出「吉卜力再現飯」，全部預計會有9道美食料理作品呈現，目前已釋出3道實體作品。

店家IG提到“我希望你能吃吉卜力飯，並沉浸在那個世界中！”，目前已秀出的動畫美食料理有：《神穩少女》中出現在千尋父親吃過的神明供品，在《崖上的波妞》波妞吃到的火腿拉麵，以及出現在《魔女宅急便》中的南瓜銀魚派，從店家的活動菜單中還能期待看見《龍貓》電影中小月作過的梅子便當、《霍爾的移動城堡》中蘇菲所做厚切培根雞蛋早餐等，先讓大家一起來觀賞經典動畫美食神還原！

《神隱少女》-神明供品

圖／取自スタジオジブリ
圖／取自スタジオジブリ

圖／取自毎日！北海道物産展 ネオ炉端 道南農林水産部 錦本店FB
圖／取自毎日！北海道物産展 ネオ炉端 道南農林水産部 錦本店FB

《魔女宅急便》-南瓜銀魚派

圖／取自スタジオジブリ
圖／取自スタジオジブリ

《崖上的波妞》-火腿拉麵

圖／取自スタジオジブリ
圖／取自スタジオジブリ

道南農林水產部

錦本店：名古屋市中区錦2-5-25 1F，TEL：052-201-1637
新栄店：名古屋市中区新栄2-18-24 2F，TEL：052-936-5545
豊田店：愛知県豊田市若宮町7-4-1，TEL：0565-31-1413
栄店：名古屋市中区錦33-14-20 ヤマタケビル1・3F，TEL：052-959-5778

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