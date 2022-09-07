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走逛長野松本城、草間彌生裝置藝術！立刻入住2022新開幕溫泉飯店

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圖：株式会社 共立メンテナンス／來源
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「天然溫泉 安曇野湯 御宿野乃 松本」旅館外觀。　圖：株式会社 共立メンテナンス／來源
「天然溫泉 安曇野湯 御宿野乃 松本」旅館外觀。　圖：株式会社 共立メンテナンス／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】長野縣松本市不僅有日本國寶「松本城」，同時也是國際知名藝術家「草間彌生」的故鄉，擁有大型裝置藝術與常設展的松本市美術館可說是草間迷必訪景點！推薦入住JR松本站徒步5分鐘就能抵達的「御宿野乃 松本」飯店。

▲館內具備天然溫泉大浴場讓遊客緩解旅程疲憊。　圖：株式会社 共立メンテナンス／來源
▲館內具備天然溫泉大浴場讓遊客緩解旅程疲憊。　圖：株式会社 共立メンテナンス／來源

今年4月開幕的「御宿野乃 松本」鄰近JR松本站，是平價連鎖旅館Dormy inn的姊妹館，全館鋪設榻榻米營造日式氛圍，具備天然溫泉與蒸氣浴，泡完溫泉能夠免費享用館內提供的冰淇淋、乳酸菌飲品。

▲以長野美食、縣產食材入菜的自助式早餐選擇豐富多元。　圖：株式会社 共立メンテナンス／來源
▲以長野美食、縣產食材入菜的自助式早餐選擇豐富多元。　圖：株式会社 共立メンテナンス／來源

自助式早餐提供信州蕎麥麵、時令天婦羅等以長野縣產食材入菜的50多種料理，就像是以商務旅館價格入住溫泉旅館般，雙床房含早餐每人8,595日圓起；不含早餐則為6,295日圓起。

▲御宿野乃系列同樣能品嘗到受許多自由行遊客歡迎，飯店經典宵夜「夜鳴拉麵」。　圖：株式会社 共立メンテナンス／來源
▲御宿野乃系列同樣能品嘗到受許多自由行遊客歡迎，飯店經典宵夜「夜鳴拉麵」。　圖：株式会社 共立メンテナンス／來源

長野縣 天然溫泉 安曇野湯 御宿野乃 松本

交通：JR松本站徒步約5分鐘。

地址：長野縣松本市深志1-5-17

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