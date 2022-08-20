美拍魔力般的湛藍海景！ 日本三重縣擁抱「志摩海洋」絕景之旅

橫山展望台可飽覽英虞灣海天美景。 圖：日本三重縣／提供

日本三重縣除了日本人一生要去一次的「伊勢神宮」以外，不可錯過造訪深受歡迎的志摩半島濱海度假區，志摩地區突出於太平洋的綺麗海岸線，壯闊湛藍的綿延海色迤邐，還有里亞斯特殊海岸地形美景。精選4處志摩半島海洋絕美景色及當地文化體驗，從橫山展望台飽覽優美的英虞灣，安乘崎燈塔一覽太平洋的波瀾洶湧，海景第一排俯瞰蔚藍大海的絕景咖啡，以及深入當地文化不可錯過的大王琦燈塔和鰹魚小屋，一起來沈浸在志摩的湛藍系美景吧！。

橫山展望台 一覽日本愛情海英虞灣

碧藍的英虞灣海岸線，是志摩半島最大的海灣，大大小小60多座島嶼星羅棋布，水色填滿海灣浮島縫隙，宛如海上迷宮，這世界級絕景不僅被譽為日本愛琴海，更獲得「日本米其林綠色指南」1星評價。而英虞灣也是珍珠養殖的發祥地，珍珠養殖筏如珍珠一般散落在島嶼之間。想要觀賞海灣及其 60 多座小島的寬廣全景，標高兩百公尺的橫山展望台，是絕佳視野及拍照地點。

地址：三重縣志摩市阿児町鵜方875-20

交通：由近鐵「鵜方站」徒步約40分鐘或坐計程車約5分鐘

安乘崎燈塔 一次飽覽雙海美景

燈塔坐落於安乘岬，正好區隔以牡蠣養殖文明的「的矢灣」與「太平洋」，因此登高同時能欣賞到平穩沉靜的「的矢灣」和「太平洋」波瀾洶湧的波濤大浪。竣工於1873年的安乘崎燈塔，四角形燈塔是日本少見的造型，列入「日本燈塔50選」之一，也是國家登錄有形文化財之列，燈塔附近的資料館則可一窺燈塔相關歷史與資料。登上安乘崎燈塔可眺望靜岡縣御前崎，天氣好時還可看見富士山。

地址：三重縣志摩市阿児町安乗794-1

交通：由近鐵「鵜方站」轉乘三重交通巴士「安乘線（安乘方向）」，於安乘崎燈塔口下車，徒步約10分鐘

▲安乘埼燈塔是日本少見的四角形燈塔。 圖：三重フォトギャラリー／提供

「きんこ芋工房上田商店」絕景Café

位於安乘崎燈塔旁草坪上的絕景咖啡，坐擁燈塔與180度海景在眼前，是由當地生產志摩的鄉土食物「地瓜乾」農家所開設，能享用由專業甜點師製作加入自家生產「地瓜乾」的各式甜點，尤其是人氣商品聖代，可以品嚐到地瓜乾本身的清爽溫柔甜味與地瓜蜜濃郁滋味。自古以來，地瓜乾也是當地海女上岸後消除疲勞的點心，是相當受歡迎的甜品，網路販售連明年份的都已經預訂販售完畢，想一嚐被秒殺的美味，不妨來此襯著海景放鬆享用。

▲位於安乘崎燈塔地旁草坪上的絕景咖啡。 圖：三重フォトギャラリー／提供

▲襯著海景享用超人氣聖代甜品。 圖：きんこ芋工房上田商店／提供

安乘神社 漁夫、衝浪客最愛求的波乘御守

安乘神社是三重縣的隱藏景點，雖然是小神社卻吸引不少為了祈求「波乘守」特地從全國各地來此參拜。有許多從事漁業與海上運動的人們為祈求平安而前來造訪求取「波乘守」，波乘守也有著祈求「安」全跨越人生中的波濤、「乘」上開運的浪潮的寓意。使用除厄後的麻縫製並加上鯊魚和波浪的刺繡，有著可愛的設計而在社交軟體上成為人氣話題。鯊魚自古以來與海上安全有深刻淵源，安乘神社主祭祀的綿津見命，相傳其女兒豊玉姫命曾是一條鯊魚，此外在夏威夷的衝浪客間，會配戴鯊魚牙齒的飾品祈求幸運。

地址：三重縣志摩市阿児町安乗844

交通：由近鐵「鵜方站」轉乘三重交通巴士「安乘線（安乘方向）」，於安乘下車，徒步約20分鐘

▲安乘神社。 圖：日本三重縣／提供

▲許多人特地前來求取安乘神社的波乘守。 圖：日本三重縣／提供

大王崎燈塔 漁村海天美景有繪畫小鎮之譽

大王崎燈塔位於波切地區，聳立於懸崖峭壁上的白色燈塔與湛藍的太平洋海水相互輝映，美麗的自然景色與沿石階而建的小漁村風光，從明治時代開始便吸引了許多日本代表性畫家慕名而來寫生，也有了「繪畫小鎮」之稱。建於1927年的大王埼燈塔，被選為「日本燈台50選」之一，是少數可登頂的燈塔。隨著螺旋狀樓梯登上，從燈塔上方瞭望的全海景美得令人感動，弧形的水平線更讓人親眼感受到地球是圓的。

地址：三重縣志摩市大王町波切54

交通：由近鐵「鵜方站」轉乘三重交通巴士「御座港方向」巴士，於「大王崎燈塔」下車徒步約7分鐘

▲大王崎燈塔聳立在太平洋峭壁上。 圖：三重フォトギャラリー／提供

鰹魚小屋「鰹魚天白」 堅持古法製作柴魚片

在大王崎燈塔周邊還有一個推薦必訪的景點－專門製作柴魚片的鰹魚小屋「鰹魚天白」。志摩的柴魚片自奈良時代開始被視為珍貴的美味，至江戶時代成為廣為人知的美食，堅守不使用機械加工的「古法手火山式」傳統做法，在這裡除了由專員詳細解說鰹魚乾製造過程，也能參觀被登錄為國家有形文化財的「燻製」工房之外，更能試吃熱騰騰的土鍋炊飯搭配美味柴魚片和柴魚高湯，在此也可購入各式鰹魚製品當伴手禮。

地址：三重縣志摩市大王町波切393

交通：由近鐵「鵜方駅」轉乘往「御座港」巴士，於「波切」下車徒步約10分鐘

時間：導覽見學梯次時間 ※請事先預約／10月～5月 ① 11：00～② 15：00～、6月～9月 ①AM10：00～

▲專門製作柴魚片的鰹魚小屋「鰹魚天白」。 圖：日本三重縣／提供

▲參觀見學可品嚐現刨柴魚片拌炊飯的美味。 圖：日本三重縣／提供

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