從房間觀賞賽車場與富士山！豐田汽車全新飯店「富士Speedway Hotel」秋天靜岡縣將開幕

【撰文:Shinon/ 窩日本】

無論你是不是汽車迷，相信你一定聽過日本「豐田汽車」(TOYOTA)這個全球知名的汽車公司，他們可是世界銷量排名第二的汽車製造商！在日本，除了可以參觀他們的汽車工場，這次他們竟然要在靜岡縣開設飯店「富士Speedway Hotel」，館內可找到各種汽車元素，而且還能看到富士山與賽車場！

富士Speedway Hotel(富士スピードウェイホテル)

這家飯店由豐田地產投資與持有，知名酒店集團凱悅(Hyatt)所營運，預期在2022年10月7日在靜岡縣開幕。飯店主題為「動力運動與款待的融合」，連接富士國際賽車場，讓客人在住宿期間可感受到動力運動的魅力。

富士國際賽車場是坐落於富士山腳下的賽車場，在2000年被豐田公司所收購，在場地可看到宏偉的富士山。

這裡舉辦過日本境內的第一場F1大獎賽，在東京奧運中也成為公路自行車比賽場地。雖然已有50多年歷史，但近年積極改善賽道及場內環境，並建設複合設施「富士MotoSport Forest」(富士モータースポーツフォレスト)希望推廣動力運動，而富士Speedway Hotel便是設施的其中一環。

富士Speedway Hotel 房間特色

富士Speedway Hotel房間可看到富士山

飯店共有120個房間，包括21間豪華套房與5家獨立別墅房間。在本棟，正因為鄰近賽車場，從飯店的房間可看到賽車場景色，欣賞到賽車最後衝刺的精采一刻，當然也少不了有富士山當背景，帶來只能在日本看到的獨一無二風景。

富士Speedway Hotel房間充滿汽車元素

至於獨立別墅房間則設有特別的展示車庫，在房間內可從透明玻璃看到停泊的汽車，在住宿期間能時常欣賞自己的愛車，對汽車迷來說猶如夢想般的體驗。

富士Speedway Hotel 飯店設施

在飯店的1樓及2樓設有「富士動力運動博物館」(富士モータースポーツミュージアム)，介紹約130年的動力運動歷史，以及展示多部賽車，傳遞人們對於賽車的熱情，以及技術開發的軌跡。在3樓的商店及咖啡廳區域則可眺望到賽車場。

另外，飯店內設有室內溫泉、健身室，可欣賞到富士山景色的大浴場及SPA，讓人能好好休息和放鬆，享受住宿期間的時光。

飯店內的餐飲設施也很豐富，包括使用當天食材與海鮮的意大利餐廳「TROFEO」、有著舒適氛圍的日式爐端燒餐廳「Robata OYAMA」、讓大人們可以交流對動力運動的熱情的酒吧「BAR 4563」，以及提供簡單輕食與咖啡的大堂休息室，有很多選擇。

這家飯店絕對會讓大人小孩(特別是男生及汽車迷)都有滿足的住宿體驗，而且還可飽覽富士山的景色，下次去靜岡縣不妨來住住看喔！

地址 : 静岡県駿東郡小山町大御神 645

富士Speedway Hotel官網

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