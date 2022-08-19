出雲出發自駕旅！20處島根鳥取「山陰中部山海溫泉」之秘境景點與深度體驗

每次查看山陰中部的地圖，總會為它那與海相通的兩大湖泊印象深刻。背靠靈峰大山，面向日本海的山陰，擁有宍道湖和中海兩大湖泊，是日本國內最大的半鹹水水域，孕育著豐富多樣的物產，也形成了很多絕景與美味食材。而就是在這樣的自然環境中，流傳了許多日本上古神話故事，亦保留了許多與之相關的寺院神社，以及歷史悠久的古蹟老街，其中最知名的，莫過於出雲大社與日本八百萬神的傳說。在此基礎上，隨著時代演進，山陰一帶更創造出更多新的旅遊名所。

在無論是出雲、松江、安來、米子還是境港，被夾在日本中國山地與日本海之間，圍繞著宍道湖及中海的這幾個城鎮，各有各不同的特色所在。這次我們從出雲結緣機場出發，以租車自駕的方式來為大家推薦一些你可能知道或還不知道的景點吧。

木棉街道散策

有著「神域」之稱的出雲，有一條頗有韻味的老街「木棉街道」。據說這這裡自江戶時代開始產棉，之後也賣到日本其他地方（藩國），並以「雲州木棉」之稱獲得高評價。明治時代後，這一帶發展為生產絲線的紡織工業小鎮，更因紡織商業而繁盛。

如今老街一帶依然保留了許多老房子，能見到古色古香的老宅——其中包括了歷史悠久的老舖，以及以老宅打造出來的餐廳小酒館、雜貨店等新的空間設施等。漫步其中，時間的流動彷彿也會跟著慢下來，是喜歡品味老建築的你值得一訪的區域。

來間屋生薑糖本舖

來間屋生薑糖本舖，是木棉街道一帶經典的老舖之一，創業至今已有逾300以上的歷史，已是11代目店主當家。老舖如今依然保留了數百年來的傳統生薑糖製法，以單純的出西生薑醬汁、砂糖與水作為原料，以銅板模具定型冷卻的方式，製作出天然無添加的生薑糖，連生薑糖的設計包裝都幾本維持原來的樣子，因而格外有韻味。除了傳統生薑糖外，來間屋生薑糖本舖還設計了一款名為「戀之處方籤（恋の処方箋）」的可愛生薑糖商品，不僅外包裝特別設計成藥包的樣子，裡面的生薑糖更是可愛的愛心型，無論是暗戀、熱戀還是失戀，都蠻適合來一包。

拜訪來間屋生薑糖本舖，除了能買到特別且有出雲特色的生薑糖伴手禮外，也可以選擇聽店舖歷史故事或是包裝生薑糖的體驗。由於這天然無添加的生薑糖的味道，是越新鮮越柔和，因此蠻建議你可選擇店內體驗，有機會嚐到超新鮮又順口的生薑糖。

來間屋生薑糖本舖（来間屋生姜糖本舗）

地址：島根県出雲市平田町774

營業時間：9:00～19:00

公休日：不定時公休

岡茂一郎商店

在木棉街道中另一經典的老舖「岡茂一郎商店」是一家醬油舖，至今擁有120多年歷史，店鋪建築也一直基本維持著江戶時代以來的外觀，並保留了非常有江戶時代商家建築特色的「廚子二樓（つし二階）」，宛如樓中樓似的。岡茂一郎商店生產的醬油，是日本醬油文化中比較「小眾」的二次釀造醬油（再仕込み醤油），據說全日本生產量只有1%，是山陰北九州一帶的特色。

如今依然以傳統大木桶釀製醬油，岡茂一郎商店的醬油釀製觀摩採取事前預約制。除了觀摩外，拜訪店舖也可以選擇體驗多種醬油試吃，不僅可以聽到8代目的岡茂先生生動的日本醬油小講座，還能現場品嚐不同醬油商品的味道，了解其中差異。另外，店內的二次釀造醬油冰淇淋可是人氣品項，是許多人來到木棉街道必嚐的小點心。

岡茂一郎商店

地址：島根県出雲市平田町861番地

營業時間：9:00～18:00

公休日：週二

韓竃神社

從出雲一帶著名的賞楓景點「鱷淵寺」翻過一個山頭，座落了一座宛如秘境似的神社「韓竃神社」。藏身於杉木山林深處，連收訊都很差，且參道格外崎嶇狹小，甚至有一段宛如「一線天」似的狹窄岩縫道，僅能一人側身通過，才得以到達的韓竃神社，卻是十分高人氣的能量景點。不僅在除煩解憂方面特別靈驗，由於通過岩縫參道宛若小孩自母親體內出生一樣，因而在求子方面也有所應許。

韓竃神社的創立歷史已不可考，只知道歷史頗悠久，而社名「韓竃（カラカマ）」據說是來自朝鮮的「釜」的意思，據說神社中祭祀的須佐之男命（スサノオ），與兒子的五十猛命（イソタケル）也有一起到當時的新羅傳授植林法及鐵器文化。

韓竃神社（カラカマ神社）

地址：島根県出雲市唐川町408

KARAKORO工坊

由昭和時代建造的日本銀行松江支店改造增建，KARAKORO工坊於2000年春天開館，以「匠之館」為主題，集結了松江一帶的手作家、甜點、餐廳等，並提供了許多有趣的手作體驗菜單，包括和菓子、天然石勾玉配飾等，非常有日式特色。建築本身是由設計中華民國總統府的日本建築師——長野宇平治操刀，西歐古典式的設計優美。配合梅雨季時，館內的中央廣場上會舉辦「緣滴傘之空（縁雫アンブレラスカイ）」祭典，能見到200多把多種顏色的透明傘高掛廣場頂端，陽光透下來格外美麗。

配合現代人喜歡拍照的旅遊習慣，KARAKORO工坊內設置有不少適合網美拍照的一些道具設置，其中最受歡迎的，莫過於廣場前旁的粉紅色幸運郵筒。更有趣的是，原本是老銀行的KARAKORO工坊地下樓層，是開放參觀也可作為展場的老金庫空間，裡面還放有一億日圓的鈔票，讓你可以感受一下那一億日圓的份量。

※ KARAKORO工坊將在2023年閉館修繕，預計於2024年翻新開幕。

KARAKORO工坊（コラコロ工房）

地址：島根県松江市殿町43

營業時間：

工坊 9:30〜18:30

餐廳 11:30〜18:30

※ 各店鋪營業時間各異，前往前請在官方網站上確認。

公休日：12/30〜1/1

島根縣立美術館

島根縣立美術館，就在被選為「日本夕陽百選」的宍道湖畔，美術館外的「宍道湖兔」更是松江市內著名的求緣景點。呈現C字彎的美術館建築，採用大面積的落地玻璃窗，彷彿玻璃窗外的宍道湖畔景色，是一幅超大型的畫作似的。每到日落時分，斜陽餘暉與彩霞自天空蔓延到湖面，彷彿也漫進美術館，讓整個空間呈現出不一樣的唯美氛圍。而館外湖畔的遊步道及草地上，設置有特別的雕塑，結合美術館建築，可欣賞拍攝到多種不一樣的夕陽美景。作為「能賞落日的美術館」聞名的島根縣立美術館，不僅免費開放館內外的公共空間，讓民眾旅客可以自由欣賞宍道湖日落的美景，且閉館時間也會配合日落時間進行調整，並在館內公開展示當日預測的日落時間。

美術館內的常設館藏，擁有包括繪畫、雕刻、工藝、攝影等日本海內外藝術家的優秀作品，其中「北齋企劃（北斎プロジェクト）」中更大量展示了由當地收藏家們釋出的與葛式北齋相關的浮世繪收藏，總數已超過2500件，包括了一部分絕無僅有的作品及資料，非常值得喜歡浮世繪的你前往欣賞。

島根縣立美術館（島根県立美術館）

地址：島根県松江市袖師町1-5

營業時間：

【10月〜2月】10:00〜18:30 （展覽區的最後入場18:00）

【3月〜9月】 10:00〜日没後30分 （展示區的最後入場只到日落）

定休日：週二、年末年始（12月28日～1月1日）

※ 配合企劃展的開幕日程，不排除臨時公休的可能。前往前請查閱官方網站。

天空之岬 海洋公園多古鼻

位於島根半島最北端的多古鼻有著「天空之岬」之稱，向日本海突出的海岬及複雜的谷灣（リアス式海岸）地形，造就了多古鼻特殊的地貌風景。2004年，在這海岬上新開幕了一家渡假型的旅宿設施「天空之岬 海洋公園多古鼻」，以兩層樓的海景獨棟小木屋為主，同時設有烤肉場、露營場，並提供烤肉及露營用品租借。若可在這海岬上住上一晚，可盡情享受碧海晴空和滿天星空。

值得一提的是，在海洋公園多古鼻內，有一個對外開放的可登高望遠的展望台，是遠眺多古鼻的海岬全景的絕佳之所。展望台上可見不少宛若戀人鎖似的鎖扣，可見這裡也是不少當地人心中認定的約會聖地。

海洋公園多古鼻（マリンパーク多古鼻）

地址：島根県松江市島根町多古1050

Special！旅宿PICK UP：玉造溫泉

在出雲松江一帶遊走，若要選擇住宿地，玉造溫泉絕對會是個好選擇。擁有歷史地位及神話色彩的玉造溫泉，開湯於奈良時代，並有著「神之湯」之稱，據說政府還為此專門設置了管理人員。而它之所以名為「玉造」，一方面是因為這裡曾是玉石玉器產地，且象徵日本天皇的「三神器」中的「八尺瓊勾玉」，也是在這一帶製造的。

玉造溫泉區內，能見到不少純和風的老溫泉旅館，其中更有不少庭園與溫泉結合的回遊式露天溫泉，或是於神話故事相結合的湯泉等有趣的溫泉。即便不住宿，也可以在溫泉區內的玉湯川散個步，泡泡天然足湯，眺望遠方山景，以舒緩旅途疲勞。

玉造温泉

地址：​​島根県松江市玉湯町玉造

月山富田城跡

如果你喜歡日本歷史，或是有玩過《信長之野望（信長の野望）》、《戰國無雙（戦国無双）》等日本戰國歷史遊戲，或許多少都聽過戰國名將山中鹿介與大名尼子家族，以及他們所在的月山富田城的名字。作為日本戰國時代尼子家族征服山陰山陽一帶的據點，月山富田城的宏大規模及其堅固的防禦性，使被稱為「從未被攻陷的天下名城」。

儘管隨著歷史變遷，月山富田城如今僅剩下遺跡，然而沿著古道登上那海拔190公尺的月山山頂，環顧山頂遺留下斷垣殘壁，眺望遠方景色，彷彿能遙想戰國時期尼子家族曾經的叱詫風雲和山中鹿介守城戰之情境，或許能對這一段歷史更有些感觸吧。除此之外，遺跡內也有山中鹿介的銅像和供奉塔。

月山富田城跡

地址：島根県安来市広瀬町富田

※ 使用汽車導航時，請搜索定位「安來市立歷史資料館（安来市立歴史資料館）」。

安來清水寺

位於安來一帶山中的安來清水寺，境內森林蒼鬱，參道綿延幽靜，讓人有種格外清幽的感覺。很難想像，原來這裡曾一度在日本戰國時代，因尼子家族與毛利家族之間的戰爭而被破壞。最早開山可追溯到日本古墳時代（約西元587年）的安來清水寺，至今已有超過1420年的歷史，由尊隆上人創建。據說原本當地深山僻壤，人跡罕至，開寺供奉觀音菩薩後，讓當時幾乎無水源地的山林中出現了源源不絕的湧水，因而得名「清水寺」。

儘管建寺時並沒有明確其佛寺宗派，因平安時代受到比叡山的慈覺大師影響，而歸屬天台宗至今。與此同時，也是出雲乃至中國一帶重要的三十三觀音靈場之一。作為千年古剎，安來清水寺境內頗有靈氣，寺院伽藍建築古樸卻恢宏，鳥居前參道及境內種有繡球花，並設有千本鳥居的稻荷神社。此外，寺院後山還有能望見中海和靈峰大山的展望台，來此參拜三十三座觀音的同時，亦能欣賞山中與山外之美景。

安來清水寺（安来清水寺）

地址：島根県安来市清水町528番地

大山寺

大山信仰的形成可追溯至約1300多年前，是許多修行者們的修行之所。奈良時代，金蓮上人在大山中創建「大山寺」，而平安時代時則作為天台宗的寺院增建，在鎌倉時代到室町時代之間可謂之發展盛世，而後甚至一度與和歌山縣的高野山金剛峯寺、滋賀縣的比叡山延曆寺地位相當，據說還擁有多達3000人的大山僧兵。

如今儘管盛世不再，境內僅剩下4座參拜堂和10座支院，卻不減靈氣及古剎特有的古樸氛圍。參道上刻著歲月痕跡的巨大門樓上、參道周遭的綠意盎然，搭配另一邊的大神山神社奧宮，絕對是一趟山林能量滿溢散步行程。值得一提的是，這一帶到秋天時作為賞楓地也十分受歡迎。

大山寺

住所：鳥取県西伯郡大山町大山9

大神山神社奥宮

靈峰大山自古以來作為「神座之山」為山陰一帶人們所崇敬，亦被尊稱為「大神岳（おおかみのたけ）」。大神山神社便是因此而生的神社，主要有分為本社和奧宮兩個地方，都供奉著大國主神，在產業發展、農畜平安、五穀豐收、醫病驅邪等特別靈驗。位於山下的本社，同時也是是山陰中部一帶的繡球花名所，而位於山中的奧宮，則是山陰一帶經典的能量景點。

大神山神社奧宮的參道長達700公尺，被譽為是日本最長的自然石參道。參道兩側盡是參天大樹及鬱鬱蔥蔥的草木，漫步其中格外令人心靜。參道盡頭，古老的神門現身眼前，穿越神門後是寬而宏大的長石階。登上石階後，便能見到日本最大規模的權現造社殿。社殿內不僅有古典美的圓形天井畫，還有日本最美最大規模的白檀塗漆工法。而自然石參道、權現造社殿及白檀塗漆工法，堪稱是大神山神社奧宮的三大「日本之最」。

需要注意的是，大山上天候多變，建議前往前可在大山自駕NAVI網站查看，上查閱天候現況。

大神山神社奥宮

Special！旅宿PICK UP：皆生溫泉

走覽了安來、大山一帶，當晚不妨下榻米子境內的皆生溫泉，享受不同於玉造溫泉的海邊溫泉氛圍。皆生溫泉以硫酸鹽泉為主，泉水溫度高，對於一些慢性疼痛的緩解頗有效果，不過最為人津津樂道的，當屬海景露天溫泉——那一邊看海一邊泡湯的享受，可說是全方位的療癒。

走覽了安來、大山一帶，當晚不妨下榻米子境內的皆生溫泉，享受不同於玉造溫泉的海邊溫泉氛圍。皆生溫泉以硫酸鹽泉為主，泉水溫度高，對於一些慢性疼痛的緩解頗有效果，不過最為人津津樂道的，當屬海景露天溫泉——那一邊看海一邊泡湯的享受，可說是全方位的療癒。

溫泉旅館 憩亭 菊萬（温泉旅館 いこい亭 菊萬）

地址：鳥取県米子市皆生温泉4-27-1

預約電話：0859-38-3300

電話服務時間：9:00〜21:00

Check In / Check Out：15:00～19:30 / ～10:00

皆生溫泉海岸擁有美麗的沙灘，無論是伴著傍晚的晚霞、夜晚星空，又或者是清晨陽光，漫步起來都有不一樣的氛圍。且海邊也有些餐廳有室外露天座位，特別適合夏季納涼。

皆生温泉

地址：鳥取県米子市皆生温泉

官方網站

淀江和傘傳承館

鳥取縣的淀江一帶，過去是日本少數的和紙傘產地，擁有將近200年歷史。其製傘最盛時期，能見到當地日野川邊的沙岸上曬滿和紙傘的壯闊景色。儘管時至今日，傳統紙傘已多被洋傘所取代，在淀江和傘的工藝及文化依然有被傳承下來，而淀江和傘傳承館就是努力延續這一傳統之美的所在之一。

以山陰一帶的著名和紙「因州和紙」及淀江當地的竹子手工製作的淀江和傘，古典美型不說也十分耐風雨，無論作為高級用品或是藝術品，受到包括日本皇室的佳子公主等富商名流及雅士喜愛。在淀江和傘傳承館中，不僅能觀摩職人手工製作淀江和傘，也能見到展示室中格外典雅的和傘點燈，感受和紙傘在現代生活的其他生命力。除此之外，淀江和傘傳承館不僅有製作本格派的和紙傘，其用於裝飾的小型和紙傘也十分有人氣。

淀江和傘傳承館（淀江和傘伝承館）

地址：鳥取県米子市淀江町淀江796

營業時間：9:00～17:00

公休日：週日、一、國定假日

加茂川町散步與中海遊覧船

米子鎮的加茂川天神橋一帶，過去作為米子城城下町繁盛，境內流經的加茂川與中海相通，可想見當年水路運輸昌盛時，這一帶繁忙的景象。如今雖然時代已變遷，加茂川天神橋一帶依然保留了不少老宅及日式的白壁土藏倉庫，飄散著濃濃的下町氣息。其中有一條十分有名的「寺町通」，也被稱作「御寺銀座（お寺銀座）」，一條街上集結了來自中國各地的9間老寺院，建築各有特色，是滿獨特的景點。

加茂川沿岸種有不少櫻花樹，春季盛開時可是當地人氣的賞櫻名所，再加上能搭船遊加茂川與中海，可享受不一樣的賞櫻樂趣。在加茂川河邊還能見到不少有趣的河童雕塑，甚至有鬼太郎的作者水木茂的創作作品，即便非櫻花季，來這一帶沿河散步，或是搭船遊覽中海，都是非常能感受山陰獨特奇幻氛圍的選擇。

岡本一錢屋

就在加茂川老街區中，藏著一家古早味十足的傳統零食雜貨店「岡本一錢屋」。以「一錢」為名，便是要讓當地的孩子們用零錢就能買到東西之意，而雜貨店的屋頂招牌，是在1950年時為紀念米子博覽會而製作的大型一錢銅錢，至今已有七十來年歷史。玲瓏的店內空間，瀰漫著濃濃的懷舊感，其中陳列了琳琅滿目的古早味零食，有的讓人覺得似曾相似，有的卻又是那麼新鮮有趣。

岡本一錢屋一直以來很受當地大人小孩們歡迎，至今作為懷舊景點，也吸引許多旅客特別前往拜訪。老雜貨店建築、古早味玩具自然是令人懷念，但岡本一錢屋最大的魅力，還在於高齡卻依然元氣十足且活潑的岡本奶奶。一邊逛雜貨店，一邊和奶奶聊個幾句，那種宛如和鄰家阿嬤閒聊的親切感，可說是跨海難得的體驗。

岡本一銭屋

地址：鳥取県米子市立町1丁目4

NAGACHA Cafe 1801

長田茶店創業至今已有220年的老茶舖，主打有機栽培、低農藥的道地日本茶，是米子一帶非常有人氣的伴手禮品牌，而它的本店就位於加茂川一帶。2019年，老舖透過公共募資成功挑戰開設外帶咖啡店NAGACHA Cafe 1801，其以優質日本茶為基礎特色菜單非常受歡迎，是不少人造訪加茂川一帶必訪的美食之一。

NAGACHA Cafe 1801的品項豐富，很多看起來都讓茶飲控很想嚐嚐看，不過其中最有人氣的，當屬有提拉米蘇感的茶田拿鐵（茶畑ラテ），及能吃下一座米子城的475迷你芭菲（475プチパフェ）。或許你會想問，為什麼迷你芭菲叫475呢？因為「475」日文的數字發音和米子的發音一樣，都是YONAGO喔！另外，長田茶店在平日營業時有特別的午餐菜單，有機會的話可以嘗試看看。

NAGACHA Cafe 1801（長田茶店 岩倉町本店）

住址：鳥取県米子市岩倉町76

營業時間：11:00〜17:00

週一四五有午餐時段 11:00～13:00（最後點餐12:30）

公休日：週三

水木茂大道散策

說到鳥取，會讓人馬上想到的日本動漫名著，除了《名偵探柯南》，就是《鬼太郎》了。而鳥取的境港，正是《鬼太郎》的作者水木茂的故鄉，就在境港車站外，就有一條長達800公尺的「妖怪大街」——那就是水木茂大道。水木茂大道周邊，散落了包括妖怪神社、妖怪樂園、水木茂紀念館等知名景點，街道兩側也能見到許多頗有昭和懷舊感的一些紀念品店或是咖啡等店，沿途中更有多達177隻妖怪銅像在等著你，即便沒有認真看過《鬼太郎》，也是會玩得不亦樂乎。

手作工藝館 妖鬼化

就在水木茂大道上妖怪神社的旁的可愛雜貨店，手作工藝店 妖鬼化（手作り工芸 むじゃら）彷彿是妖怪神社的社務所，裡面可以買到妖怪神社的官方繪馬及御守，並可以在店內寫畫之後再掛到神社裡面。與此同時，在店內也能找到非常豐富的《鬼太郎》周邊商品，從啤酒、T恤、點心到精緻的生活雜貨都有，是走訪水木茂大道時購買紀念品的好地方。

手作工藝館 妖鬼化（手作り工芸館 むじゃら）

地址：鳥取県境港市大正町62-1

營業時間：9:00〜18:00（依據季節變換將會調整）

公休日：年中無休

美味市場 海月丸

來到夾在中海與日本海之間的境港，又怎麼能不吃海鮮呢？就在距離水木茂紀念館大概4分鐘腳程外，有一家能品嚐到山陰境港時令海鮮的海鮮餐廳「美味市場 海月丸（旨いもん 海月丸 ）」。店內的招牌及人氣品項，莫過於午餐時段的「天邊海鮮丼（てっぺい海鮮丼）」。能嚐到一整隻美味海蟹，以及多種山陰新鮮海產的一碗大海鮮丼，只要日幣2200日圓，CP值超高。

當然，除了天邊海鮮丼外，還有很多其他海鮮丼可以選擇！另外值得一提的是，美味市場海月丸的店內氣氛也頗有漁家氛圍。我們拜訪時背景音樂放著日本演歌，那種難以言喻的古早味，配上海鮮丼也令人直呼過癮。只是美味市場 海月丸的晚餐時段似乎已預約制為主，一般營業時間只有中午。

美味市場 海月丸（旨いもん市場 海月丸）

地址：鳥取県境港市相生町16

營業時間：11:00〜14:00

公休日：週三

夢港之塔與公園

在境港東側，有一個能一次眺望日本海全景的展望台「夢港之塔」。其實它的塔高並不高，只有43公尺，不過幾乎全透明的塔身有點像白水晶，特別在碧海晴天的映襯下顯得更好看。天氣晴朗能見度佳時，可從展望台上望見靈峰大山、從美保灣到島根半島、境水道大橋、弓濱、中海、米子市景、皆生溫泉等，彷彿將旅程中拜訪過的地方，都遠眺回顧了一次。夢港之塔內設有咖啡座、伴手禮店、展示室等，旁邊還有溫泉設施。

展望塔外是夢港公園，周邊能見到許多釣客垂釣，並設有步道及座椅可散步看海。值得一提的是，冬天夢港之塔也會有冬季點燈的樣子。

夢港之塔與公園（夢みなとタワー&公園）

地址：鳥取県境港市竹内団地255-3

營業時間：

◎展望室・展示室

4月～9月 9:00～18:00｜10月～3月 9:00～17:00

※ 閉關前30分鐘停止入場

◎喫茶店 《TOWER's CAFE》

10:00～16:00（最後點餐15:30）

公休日：

◎展望室・展示室

毎月第2個週三（遇國定假日則隔日公休）

◎喫茶 《TOWER's CAFE》

毎週三（遇國定假日則隔日公休）

這是JAPANKURU近年來第三次走訪山陰中部，也是第三次和大家介紹山陰中部的景點，不知道讓你最動心的是哪一個呢？不得不說，有自然與神話傳說加持的山陰一帶，處處藏了好多有趣的故事、風景和文化，即便走訪了三次，即便是去了曾經去過的景點，但因為時間座標不同，遇見的人事物、天氣等都不一樣，而都有不一樣有趣的美好回憶。

這或許，也是某種旅行的真諦吧？

期待你親自拜訪山陰中部的那一天，也期待你和我們分享屬於你的傳說之旅。

延伸閱讀：不是日本動漫迷也必知的關東著名動漫聖地景點

你認識的不認識的日本，都在「JAPANKURU日本酷樂」 也要追蹤「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」