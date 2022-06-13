穿越時空住進岐阜美濃老街 迷你旅宿WASITA HOUSE登場
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】好想住在這樣的日式老街裡！岐阜縣的美濃市過去以生產和紙而繁榮，如今美濃和紙被列為重要無形文化財，而當地市街樣貌也被保存下來。
徒步30秒就能抵達老街的「WASITA HOUSE」在2022年5月正式開幕，使用屋齡150年以上的日式老住宅長屋整修而來，讓遊客有機會體驗彷彿穿梭時空，住進歷史裡。
與近年來常見的古民家不同，長屋類似過去的集合式住宅，每戶雖有獨立玄關，但牆壁等建築結構卻彼此相連。整棟設施內僅有3間單人雅房規模相當迷你，提供公用衛浴與簡易廚房可使用。單人入住不含餐，每人7,500日圓起。
岐阜縣 WASITA HOUSE
交通：長良川鐵道「美濃市站」或「梅山站」徒步約10分。
地址：岐阜縣美濃市相生町2240-2
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