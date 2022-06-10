山口縣螢河遊船期間限定登場 螢火蟲浪漫飛舞陪伴夜遊
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】山口縣下關市豐田町是日本數一數二的賞螢地點，相傳更是夜間賞螢遊船的起源地點！行駛在木屋川上的賞螢遊船，船程大約25分鐘，沿途能欣賞壯觀的源氏螢飛舞美景。
點點光芒在河川兩岸不斷閃爍，就像是踏入星空般浪漫。這幕景象更被指定為國家天然紀念物之一，下次就來親眼見證吧。
山口縣 賞螢遊船
航行期間：2022／6／8～6／25
費用：高中生以上2,000日圓，5歲～國中生1,000日圓。
交通：山陽本線JR小月站換乘公車，車程約40分。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言