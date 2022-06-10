山口縣螢河遊船期間限定登場 螢火蟲浪漫飛舞陪伴夜遊

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】山口縣下關市豐田町是日本數一數二的賞螢地點，相傳更是夜間賞螢遊船的起源地點！行駛在木屋川上的賞螢遊船，船程大約25分鐘，沿途能欣賞壯觀的源氏螢飛舞美景。

點點光芒在河川兩岸不斷閃爍，就像是踏入星空般浪漫。這幕景象更被指定為國家天然紀念物之一，下次就來親眼見證吧。

山口縣 賞螢遊船

航行期間：2022／6／8～6／25

費用：高中生以上2,000日圓，5歲～國中生1,000日圓。

交通：山陽本線JR小月站換乘公車，車程約40分。

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