10萬人瘋朝聖！日本東海地方最大規模「繡球花海」6月盛開

繡球花一整面蔓延開的景象，增添了梅雨季限定的浪漫情懷，繡球花的觀賞時間正好也是梅雨滴滴答答不停的季節；宛若手球一般，圓滾滾的外觀，在雨水的注入下，青藍、淡紫等顏色各異的繡球花更顯其鮮豔色彩。眼看著國際

2022-05-26 08:29