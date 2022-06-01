10萬人瘋朝聖！日本東海地方最大規模「繡球花海」6月盛開
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】坐落在愛知縣、三根山麓的形原溫泉鄉，泉質素有美人湯之稱，平時是泡溫泉放鬆的好去處，每逢繡球花季到來，便會搖身一變成為熱門賞花景點，年年吸引10萬名遊客前來朝聖。
配合花期，6月起在繡球花之里舉辦「形原溫泉繡球花祭」，將有5萬株繡球花點綴整片山坡，期間還會有夜間點燈，直至晚間9點都能欣賞被照亮的彩色花海。運氣好的話，還能看到源氏螢火蟲在花叢間飛舞。
◎2022形原溫泉繡球花祭
活動期間：6月1日～30日
◎更多日本美景情報，請看「日本旅行情報局」。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言