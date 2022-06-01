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10萬人瘋朝聖！日本東海地方最大規模「繡球花海」6月盛開

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東海地方首屈一指的繡球花景點「形原溫泉鄉 繡球花之里」。　圖：日本旅行情報局／提供
東海地方首屈一指的繡球花景點「形原溫泉鄉 繡球花之里」。　圖：日本旅行情報局／提供

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】坐落在愛知縣、三根山麓的形原溫泉鄉，泉質素有美人湯之稱，平時是泡溫泉放鬆的好去處，每逢繡球花季到來，便會搖身一變成為熱門賞花景點，年年吸引10萬名遊客前來朝聖。

配合花期，6月起在繡球花之里舉辦「形原溫泉繡球花祭」，將有5萬株繡球花點綴整片山坡，期間還會有夜間點燈，直至晚間9點都能欣賞被照亮的彩色花海。運氣好的話，還能看到源氏螢火蟲在花叢間飛舞。

◎2022形原溫泉繡球花祭

活動期間：6月1日～30日

◎更多日本美景情報，請看「日本旅行情報局」。

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繡球花 溫泉 螢火蟲

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