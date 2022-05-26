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梅雨季限定浪漫！ 和歌山「繡球花名所」５選 青藍、淡紫、粉紅各色爭艷

欣傳媒／ 欣傳媒

繡球花一整面蔓延開的景象，增添了梅雨季限定的浪漫情懷，繡球花的觀賞時間正好也是梅雨滴滴答答不停的季節；宛若手球一般，圓滾滾的外觀，在雨水的注入下，青藍、淡紫等顏色各異的繡球花更顯其鮮豔色彩。眼看著國際旅遊逐漸復甦的現狀下，就先帶大家來認識和歌山五處欣賞美麗繡球花風景的打卡點，期待出國賞花啊！

NO1.｜仁平寺 @有田市 靜謐之中繡球花與古剎的共演

▲仁平寺@有田市；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲仁平寺@有田市；圖片提供／和歌山觀光連盟

仁平寺，有「繡球花寺」之美名，是和歌山縣内知名有許多繡球花相伴的古寺。每當迎來繡球花季，境内約60品種、1,000株或藍或紫或粉的繡球花盛開，古寺在鮮豔繡球花的包圍下，滿溢著沉穩又華麗的氣息。原名為「真砂寺」，過去曾擁有七堂伽藍相當興盛，後來衰退。於仁平年間(1151~3年)間再興，現在寬廣的境内僅剩下小小的本堂，由當地人珍惜守護著。
■地址：有田市糸我町791
■拝観料：免費
■賞期：5月下旬至6月下旬

NO2.｜戀野之里繡球花園 @橋本市 淡粉、紫、水藍繡球花的多彩

▲戀野之里繡球花園@橋本市；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲戀野之里繡球花園@橋本市；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲戀野之里繡球花園@橋本市；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲戀野之里繡球花園@橋本市；圖片提供／和歌山觀光連盟

占地約１萬平方公尺的戀野之里繡球花園，在梅雨時節，約有５千株淡粉、紫色、水藍色的繡球花放肆綻開，開啓了雨季裡的幻想世界。園内設有涼亭與水池，逛累了可在此稍作休息。除了6月的繡球花，這裡也有種植櫻花、紅葉、山茶花、寒椿等植物，一年四季皆可欣賞不同花景。
■地址：和歌山縣橋本市戀野
■費用：免費
■賞期：5月下旬至6月中旬

NO3.｜花園繡球花園 @KATSURAGI町 漫步在山林圍繞下的繡球花園

▲花園繡球花園@KATSURAGI町；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲花園繡球花園@KATSURAGI町；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲花園繡球花園@KATSURAGI町；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲花園繡球花園@KATSURAGI町；圖片提供／和歌山觀光連盟

位於標高1,040公尺高，連結世界遺産高野山與龍神溫泉的高野龍神SKYLINE道路上的賞花景點－花園繡球花園。7、8月時3,500株色彩奪目的繡球花在周邊樹木山林的圍繞下盛開，讓這裡成為最佳的攝影秘境。在視野良好的晴朗天氣下，還可以從這裡遠望淡路島，甚至是明石海峽大橋的景致。入選「和歌山縣夕陽百選」之一，證明這裡的夕陽也很値得欣賞！
■地址：和歌山縣伊都郡 Katsuragi 町花園久木364-26
■費用：200日圓
■賞期：7月初至7月底

NO4.｜繡球花曼荼羅園 @上富田町 超上鏡的繡球花牆秘境

▲繡球花曼荼羅園@上富田町；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲繡球花曼荼羅園@上富田町；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲繡球花曼荼羅園@上富田町；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲繡球花曼荼羅園@上富田町；圖片提供／和歌山觀光連盟

是擁有1,300年歷史，和歌山南部最古老、最大的開運・除厄靈場「救馬溪觀音」寺内的繡球花園。與巨大的一枚岩形成一體的寺院「救馬溪觀音」，總占地面積約3萬坪，其中繡球花曼荼羅園的面積約2千坪。經過長年累月的經營，這裡種植了120種，一萬株以上的繡球花，是南紀地區首屈一指的繡球花園。境内高低起伏的坡道，創造如同繡球花山谷般，讓遊客可以從不同角度欣賞繡球花，特別是谷底的花海，更是愛拍照的網帥網美們不能錯過的打卡點。
■地址：和歌山縣東牟婁郡上富田町生馬313 救馬溪觀音内
■費用：500日圓/成人；250日圓/國中生以下
■賞期：6月中旬至下旬

NO5.｜熊野那智大社 @那智勝浦町 祈求與感恩的繡球花祭

▲熊野那智大社@那智勝浦町；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲熊野那智大社@那智勝浦町；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲熊野那智大社@那智勝浦町；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲熊野那智大社@那智勝浦町；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲熊野那智大社@那智勝浦町；圖片提供／和歌山觀光連盟
▲熊野那智大社@那智勝浦町；圖片提供／和歌山觀光連盟

自古以來集結了衆人信仰的世界遺産「熊野那智大社」，在每年的梅雨季節6月14日這天，為了祈求無病消災以及感恩大自然賜予的恩惠，會舉行「繡球花祭」。祭典上，會供奉境内的繡球花，巫女也會獻上「豐榮之舞」。院内的繡球花園在花季期間開放一般遊客參觀，可以藉此欣賞到境内紅、藍、紫各色爭奇鬥艷的繡球花。
■地址：和歌山縣東牟婁郡那智勝浦町那智山1
■拝観料：免費
■賞期：6月上旬至下旬

※和歌山縣觀光交流課開設了繁體中文FB粉絲專頁《下一站和歌山》，除了介紹百去不膩的定番景點外，將帶大家認識您所不知道的和歌山。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203830

繡球花 觀光 秘境

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