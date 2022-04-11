JR西日本平價寢台列車「銀河」暢遊北陸、新幹線金澤–敦賀2024年春天開通

日本涵蓋富山縣、石川縣、福井縣的北陸三縣，疫情期間誕生不少新景點，北陸新幹線自2015年開通後，就成為熱門旅遊地區，北陸新幹線金澤–敦賀預計於2024年春天運行，從現在的石川縣金澤延伸到福井縣敦賀，屆時要前往福井縣觀光將更加便利。JR西日本價格親民的「WEST EXPRESS 銀河」寢台列車，於2020年9月從京都出發起跑，接替瀨戶內海景號列車的觀光列車「etSETOra」也於2020年10月上路，帶領旅客場暢遊北陸、近畿、山陽山陰的美麗風光。

觀光列車「etSETOra」往返於廣島–三原之間，可飽覽瀨戶內海景色；圖片／JR西日本提供

針對台灣地區，北陸三縣除了從東京、京都可以便利前往之外，自從長榮航空、中華航空、虎航陸續有定期航班飛往石川縣的小松機場與富山機場後，原本就擁有壯麗自然景觀、四季分明與豐富高級食材的北陸地區，近年也成為國人前往日本旅遊的優先選項之一。加上JR西日本眾多票券與種種針對外國旅客的優惠與便利性，不管是一般團體旅遊、個人自由行、企業的獎勵旅遊、甚至學生的教育旅行、高級少數經典深度之旅與未來會更多人喜愛的自駕旅遊等不同的旅遊型態，都吸引前往北陸三縣旅遊，日本觀光單位也積極推廣。

觀光列車「etSETOra」吧台沿線供應廣島獨有的各種清酒和特色小吃；圖片／JR西日本提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

觀光列車「etSETOra」往返於廣島–三原之間，僅在星期六日及假日行駛，一天2車次，「etSETOra」中的“etosetra”一詞，在拉丁語中意謂「其他等」，“um”是廣島方言，代表「很多很多」。「etSETOra」定義的旅行，是可以感受到許多事物的魅力，並享受自己的空閒時間的旅行。「etSETOra」車內的吧台沿線供應廣島獨有的各種清酒和特色小吃，包括廣島市、吳縣知名的甜點，可以邊欣賞火車窗外的風景，邊享用下午茶，還有「etSETOra」的原創雞尾酒。車票價位大人2,520日幣、兒童1,760日幣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

JR西日本全新長途列車「WEST EXPRESS 銀河」，由知名列車設計大師川西康之操刀，以西日本湛藍海洋為靈感；圖片／JR西日本提供

JR西日本全新長途列車「WEST EXPRESS 銀河」，從大阪、京都等關西地區出發，前往出雲等山陰地區，由設計「雪月花」的知名列車設計大師川西康之操刀，以西日本湛藍海洋為靈感的琉璃藍車體，彷彿在星辰之間穿梭，或許很多人對寢台列車的印象停留在「九州七星列車」昂貴的印象，「WEST EXPRESS 銀河」不啻是平民價位版的寢台列車，卻不失品味優雅，三天兩夜2萬3千多日幣起(此為兒童價位，成人為3萬3千多日幣起)，是小資族可以負擔的奢華享受。

「WEST EXPRESS 銀河」頭等艙指定席（一號車）；圖片／JR西日本提供

「WEST EXPRESS 銀河」包括6節車廂：頭等艙指定席（一號車）、女性專用車廂（二號車）、家庭客房、普通車指定席（三號車）、四人上下舖（四號車）、單人房及多人房（五號車）、包廂（六號車），設有女性更衣室，及多樣化的交流空間，有像咖啡廳一般的空間，也有可與親友一同下棋的公共區，同時備有頂級個人室，全車提供免費Wi-Fi、充電插座，讓移動時間成為幸福的時光。

「WEST EXPRESS 銀河」可與親友一同下棋的公共空間；圖片／JR西日本提供

JR西日本推出新辦法，為了讓旅客能事先預約座位，避免車廂擁擠，而能更安心旅行，將多數的JR西日本鐵路周遊券升級為可乘坐普通車指定席；JR西日本新幹線、特急列車、觀光列車針對團體推出優惠，因為疫情關係，目前下修至8人以上使用，9個月前至14天前即可申請。

「WEST EXPRESS 銀河」設有女性更衣室；圖片／JR西日本提供

北陸三縣這兩年誕生許多新景點，今年7/16新石川縣立圖書館將開幕，宛如劇場式的設計，預料是武雄圖書館之後讓人驚艷的打卡地標，建築界知名的父子檔谷口吉郎與谷口吉生出身金澤，新開幕的「谷口吉郎・吉生紀念 金澤建築館」也是在其老家遺址建成，喜歡建築的朋友絕不能錯過。

福井縣的蘇洞門遊船；圖片／福井縣提供

疫情後戶外活動景點興起，位於福井縣池田町的Tree Picnic Adventure IKEDA，是日本最大型的冒險森林，擁有日本最高級別的大型飛索、全程約2公里的冒險船、位於樹上的帳棚等；福井縣的蘇洞門，是由海浪侵蝕下形成的大小洞門及奇岩怪石綿延6公里的海岸線，曾被美國CNN評選為「日本最美的31處景點」之一，可搭乘遊覽船，享受約60 分鐘巡海體驗，飽覽蘇洞門壯麗景觀。

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撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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