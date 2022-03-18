50萬株鬱金香+1,300棵櫻花樹 春遊造訪日本靜岡最美「濱松花卉公園」
【旅奇傳媒/日本部報導】50萬株鬱金香與1,300棵櫻花樹帶你走進繪本般的花世界！位於靜岡縣西側、濱名湖畔的「濱松花卉公園」境內有約3,000種花草樹木，每年吸引40萬名以上遊客朝聖。
3月中旬開始杜鵑花、櫻花、鬱金香、紫藤花、玫瑰等將陸續綻放，為園區換上多彩春裝。不僅總長1,600公尺的櫻花長廊值得一看，由彩色鬱金香、粉嫩櫻花、水池、綠樹交織而成的美景，更被稱為是「世界第一美的櫻花與鬱金香庭園」，真的美翻天！
靜岡・濱松花卉公園
櫻花、鬱金香賞花期：3月下旬～4月中旬
交通：JR濱松站搭乘遠鐵巴士（往舘山寺溫泉方向），至花卉公園站下車。
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