50萬株鬱金香+1,300棵櫻花樹　春遊造訪日本靜岡最美「濱松花卉公園」

【旅奇傳媒／編輯部整理】伊豆半島氣候溫和，盛產橘子、哈密瓜等各種水果。這次要向大家介紹的是自冬季到春季期間盛產的「草莓」，可體驗在結實累累的草莓園享受收成草莓的樂趣，再順遊附近的知名觀光景點-伊豆之國

2022-03-09 08:30