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搭渡輪賞夜景！　來靜岡清水遊「櫻桃小丸子樂園」、「富士山駿河灣渡輪」

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S-PULSE DREAM PLAZA摩天輪的繽紛夜景。　圖：靜岡市／提供
S-PULSE DREAM PLAZA摩天輪的繽紛夜景。　圖：靜岡市／提供

【旅奇傳媒／編輯部報導】靜岡市的清水港於明治32年(1899年)開港，被選為日本三大美港之一。清水港周邊地區作為港口城市、集鎮、宿場而日漸繁榮，是極富有人情味的區域，也是日本動畫「櫻桃小丸子」的故事舞台。清水地區有各式各樣的景點，也是靜岡市最受歡迎的觀光去處，這次要向大家介紹的是「富士山駿河灣渡輪」和「夜景」。

富士山駿河灣渡輪 船上限定活動體驗　

▲富士山駿河灣渡輪，可從海上觀賞富士山美景。　圖：靜岡市／提供
▲富士山駿河灣渡輪，可從海上觀賞富士山美景。　圖：靜岡市／提供

連接靜岡市（清水）和伊豆市（土肥）的70分鐘渡輪。可從海上觀賞富士山身影，船上有許多限定體驗，例如船內原創商品和美食，以及敲了可能招來好事的「船出之鐘」等等。自行車也能上船，因此也適合騎自行車的旅客。此外，船上有販售「御船印」（船的御朱印），也會舉辦船內導覽等活動，讓乘船時光一點都不無聊。

▲富士山駿河灣渡輪，自行車也能上船。　圖：靜岡市／提供
▲富士山駿河灣渡輪，自行車也能上船。　圖：靜岡市／提供

S-PULSE DREAM PLAZA賞夜景 走進櫻桃小丸子樂園

結合購物、美食和娛樂的商業設施S-PULSE DREAM PLAZA，其摩天輪最頂端處高達52m，可以享受繞行一圈約13分鐘的空中散步。尤其是日落之後，可以欣賞東北方海的另一端街燈閃爍、燈火通明，和西南方高速公路上往來行駛的汽車夜景。在S-PULSE DREAM PLAZA的海邊，也可以欣賞摩天輪本身的炫麗燈光。另外，館內還有日本唯一的博物館「櫻桃小丸子樂園」，裏頭重現了櫻桃小丸子裡的人物與故事場景，讓人重溫可愛的小丸子世界。

▲S-PULSE DREAM PLAZA的華麗夜景。　圖：靜岡市／提供
▲S-PULSE DREAM PLAZA的華麗夜景。　圖：靜岡市／提供

相關資訊：

富士山駿河灣渡輪

交通：從JR清水站乘坐免費接駁巴士10分鐘（發車時間 7:25、10:15、13:05、15:50） 地址：靜岡縣靜岡市清水區日之出町10-80 海港航站樓3樓

HP：https://www.223-ferry.or.jp　（有繁體中文頁面）

S-PULSE DREAM PLAZA

交通：JR清水站或靜岡新清水站搭乘免費接駁巴士10分鐘（平日每30分鐘一班，週六和週日每15分鐘一班）

夜景介紹 https://shizuoka-yakei.com （有英文頁面）

櫻桃小丸子樂園

地址：静岡縣静岡市清水區入船町13－15　

HP：https://chibimarukochan-land.com（有繁體中文頁面）

Instagram（繁體中文）：＠chibimarukochanland_chinese

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