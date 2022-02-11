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在富士山腳有個家！日式獨棟Villa 無接觸自助安心入住

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「富士山別墅 Villa和樂」在2019年夏季開幕。　圖：ヴィラス和楽／來源
「富士山別墅 Villa和樂」在2019年夏季開幕。　圖：ヴィラス和楽／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】山梨縣富士吉田市的「富士山別墅 Villa和樂」是坐落於富士山腳下的獨棟Villa住宿設施，從富士急行線富士山站徒步約10分鐘就能抵達，距離河口湖車程也只需5分鐘。無論規劃自駕或搭乘大眾運輸為主的富士山旅行，都是便捷旅宿好選擇，一趟暢遊富士山、河口湖、忍野八海與富士急樂園等景點。

▲使用木質家具與大地色系打造的室內空間相當溫馨。　圖：ヴィラス和楽／來源
▲使用木質家具與大地色系打造的室內空間相當溫馨。　圖：ヴィラス和楽／來源

境內擁有3棟雙層樓的和風Villa以及停車場，採取獨棟包棟的方式，每日只接待3組住客，可供2～8人同住。因應防疫新生活，為減少非必要接觸，館內Check in與Check out皆為無人自助式，兼具防疫也保護住客私人空間。

▲手指輕點就能輕鬆完成入住手續。　圖：ヴィラス和楽／來源
▲手指輕點就能輕鬆完成入住手續。　圖：ヴィラス和楽／來源

Villa內部打造為日式居家風，和室、開放式廚房等一應俱全，臥室則分為單人床、雙人床與沙發床可睡。最多容納8人同住時，不含餐每棟每晚42,000日圓起，平均下來每人約5,250日圓就能住上一晚。

▲館內和室示意圖。　圖：ヴィラス和楽／來源
▲館內和室示意圖。　圖：ヴィラス和楽／來源

▲館內臥室示意圖。　圖：ヴィラス和楽／來源
▲館內臥室示意圖。　圖：ヴィラス和楽／來源

富士山別墅 Villa和樂

交通：富士山站徒步約10分。

地址：山梨縣富士吉田市松山5-2-14

官方網站：富士山別邸 ヴィラス和楽

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