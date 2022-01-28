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日本第一舞之城！ 郡上舞、手工藝 「岐阜郡上市」中部旅遊首選

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岐阜縣郡上市小而美，富有城下町的浪漫風情。　圖：向日遊顧問公司／提供
岐阜縣郡上市小而美，富有城下町的浪漫風情。　圖：向日遊顧問公司／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】位於日本中部的岐阜縣交通便利，可安排自中部國際機場、富山或小松機場進出。位居其中的「日本第一舞之城」郡上市，富有城下町的浪漫風情、熱血沸騰的郡上舞傳統、多樣化的手工藝體驗等，是前往中部旅遊的首選。

▍必看亮點嚴選 ▍

▲長良川鐵道觀光列車。　圖：向日遊顧問公司／提供
▲長良川鐵道觀光列車。　圖：向日遊顧問公司／提供

長良川鐵道觀光列車 

可搭火車飽覽車窗外長良川清流與群山風光，推薦南子寶溫泉站與郡上八幡站之間的路段，車程約30分鐘，單程630日圓。另外，還有今年4月才新推出的美食列車「長良號」，運行於美濃太田站與郡上八幡站之間，乘客在享用道地美味料理同時，還能欣賞沿途風景，大人12,000日圓。

▲食品模型製作體驗。　圖：向日遊顧問公司／提供
▲食品模型製作體驗。　圖：向日遊顧問公司／提供

食品模型製作體驗　

郡上市作為全國食品模型製作的起源，市內多處工作坊皆可體驗親手製作食品模型，從傳統的天婦羅到甜點迷你聖代選擇多元，也可製作食品模型吊飾作為紀念品。推薦由150年歷史的町屋改造而成的「模型工房」，不但可在現場參觀職人手藝，還能體驗製作各種食品模型，1次800日圓起。

▲郡上八幡博物館 。　圖：向日遊顧問公司／提供
▲郡上八幡博物館 。　圖：向日遊顧問公司／提供

郡上八幡博物館 

博物館內一年四季都能欣賞到郡上舞的演出，一場表演可接待80位旅客，另外館內也有展示區介紹許多關於郡上市的歷史、傳統文化及在地特色，是認識郡上市的最佳途徑。推薦在參觀完博物館後可到周邊，充滿歷史風情的郡上城下町散策品嘗美食。20人以上團體，高中生以上420日圓、國中小學生250日圓，附設停車場，且3小時內可免費停車。 

▲牧歌之里休閒農場 。　圖：向日遊顧問公司／提供
▲牧歌之里休閒農場 。　圖：向日遊顧問公司／提供

牧歌之里休閒農場 

牧歌之里5月上旬～中旬可賞鬱金香、6月下旬～8月上旬有薰衣草田，可搭乘遊園列車欣賞風景，還能與動物們近距離互動或參加各種DIY體驗，冬季時期也會推出多樣戲雪活動的方案，相當適合親子同遊。門票夏季670日圓起（含門票＋園內列車），冬季650日圓起（含門票＋雪上甜甜圈），可免費停車。另有專為團客推出的午餐菜單，包含入門票及遊園列車只要1850日圓起。

▲郡上舞祭典。　圖：向日遊顧問公司／提供
▲郡上舞祭典。　圖：向日遊顧問公司／提供

郡上舞祭典 

郡上舞與山形縣「花笠舞」、德島縣「阿波舞」並稱日本三大民謠舞蹈，至今已有400多年歷史，是日本重要無形民俗文化財，今年7／9～9／3期間每天晚上會有10種舞蹈在町內各處輪番登場，其中8／13～8／16連續四天的「通宵舞」，大家一路從晚上舞到早晨，是祭典的最大高潮。

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