快訊

她發現南部薪資比苗栗低 返鄉工作只是「南科」一夢？

長達12天「買一送一」！盤點6大連鎖咖啡「開工優惠」

猴子也愛泡溫泉！長野野生獼猴的泡湯勝地「地獄谷野猿公苑」

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
看著獼猴們泡在露天溫泉閉眼享受的萌樣，真的讓人忍不住直呼可愛！　圖：Tripadvisor株式會社／提供
看著獼猴們泡在露天溫泉閉眼享受的萌樣，真的讓人忍不住直呼可愛！　圖：Tripadvisor株式會社／提供

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】長野縣北部的地獄谷野猿公苑，自1964年開園以來，作為能近距離觀察野生獼猴生態的場所，年年吸引20萬名以上的旅人前來朝聖。

這裡一年之中有將近4個月都覆蓋著白雪，冬季低溫經常低於零下10度，故有不少野生獼猴會來此泡湯取暖，感受雪見溫泉的魅力。

◎長野 地獄谷野猿公苑

交通：JR長野站搭乘往志賀高原的急行巴士至雪猴公苑站，徒步約35分鐘

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

泡湯 溫泉

延伸閱讀

馬斯克旗下公司出擊 腦機介面新創拚人體試驗

22犬沒食物還養獼猴 飼主涉虐待遭罰14萬

猴子當跑友 喝晚崙西亞香檳！東河路跑嘉年華下周報名

被彈頭約泡湯「強壓亂摸」 網譏「不喜歡幹嘛去」李妍憬這麼回

相關新聞

日本第一舞之城！ 郡上舞、手工藝 「岐阜郡上市」中部旅遊首選

【旅奇傳媒/日本部報導】位於日本中部的岐阜縣交通便利，可安排自中部國際機場、富山或小松機場進出。位居其中的「日本第一舞之城」郡上市，富有城下町的浪漫風情、熱血沸騰的郡上舞傳統、多樣化的手工藝體驗等，是

布丁甜品控的天堂！ 「伊豆」品嘗夢幻藍深海布丁、體驗酪農生活

【旅奇傳媒/編輯部報導】說到伊豆的美食，很多人會想到海鮮、芥末等來自大自然的豐富山海物產，但伊豆其實也是甜點的寶庫。為了推廣這不為人知的當地魅力，伊豆半島展開「伊豆自慢布丁」跨地區推廣活動。經過緊鑼密

日本最美海天一色單車路線！騎進三河灣國家公園賞花去

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】後疫情時代，單車旅行正夯！日本超美海天一色單車路線首推「蒲郡・三河灣Sky Line路線」，從愛知縣蒲郡市的竹島出發，眺望著平穩無浪的三河海灣、途經藍色形原漁港大橋、騎過

極品草莓吃不膩！ 濱名湖採「章姬草莓」 邊採邊吃超滿足

【旅奇傳媒/編輯部報導】濱名湖為位於日本靜岡縣濱松市與湖西市間的潟湖，是日本第十大湖。充滿湖光山色之美的濱名湖，物產豐富，尤以周邊林立許多觀光草莓園，每年1月到5月草莓盛產期，總是吸引許多遊客，一家大

日本國寶「松本城」首辦雷射聲光秀！松本市彩燈節12月璀璨登場

【旅奇傳媒/編譯-張子凌】日本國寶松本城全新視覺形象閃耀冬夜，整個松本市都是藝術打卡點！長野縣松本市今年12月首度舉辦「松本市illumination 2021－2022」，以初次搭配雷射聲光秀的松本

名古屋旅行好去處！日本最大、佔地119公頃「VISON」度假設施 好住好玩又好買

下次再來到名古屋或伊勢神宮時不會再感到無聊了，因為周邊開設了一個全新的商業度假設施VISON，各種豪華的食、買、住設施，值得你花上一整天時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。