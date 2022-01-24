水墨畫+百年秘湯！ 穿梭畫中世界「庄川峽」 前進日本最後的秘境
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】坐落在富山縣、五箇山縣立自然公園內的「庄川峽」，從世界遺產「五箇山合掌村」出發，約35分鐘車程就能到，超適合2個景點一起玩。
從小牧港出發的庄川峽遊船分為2條航行路線，有來回25分鐘的短航程，可供旅人飽覽以紅橋為背景的水墨畫世界。時間充裕的話，推薦搭乘單趟30分鐘的大牧溫泉路線，前進坐船才能抵達的「大牧溫泉」，體驗被封為日本最後秘境的百年秘湯。
◎富山 庄川峽遊覽船
交通：JR高岡站搭乘加越能巴士至小牧堰堤站
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