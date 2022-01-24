水墨畫+百年秘湯！ 穿梭畫中世界「庄川峽」 前進日本最後的秘境

【旅奇傳媒/編輯部報導】說到伊豆的美食，很多人會想到海鮮、芥末等來自大自然的豐富山海物產，但伊豆其實也是甜點的寶庫。為了推廣這不為人知的當地魅力，伊豆半島展開「伊豆自慢布丁」跨地區推廣活動。經過緊鑼密

2022-01-23 09:00