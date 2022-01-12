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靜岡品茶之旅！ 體驗日式傳統茶道 「玉露之里」充滿寧靜氛圍與和風之美

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「瓢月亭」茶室體驗日式茶道文化。　圖：3市1町広域観光連携協議会／提供
「瓢月亭」茶室體驗日式茶道文化。　圖：3市1町広域観光連携協議会／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】以產茶名聞遐邇的靜岡，其產茶量為日本之冠，尤以綠茶的產量最大，其中又以玉露的品質最佳。靜岡縣藤枝市岡部町朝比奈地區與京都的宇治、福岡的八女並列為「玉露」三大產地。

▲玉露之里綠意昂然的風情。　圖：3市1町広域観光連携協議会／提供
▲玉露之里綠意昂然的風情。　圖：3市1町広域観光連携協議会／提供

被里山環繞的「玉露之里」是藤枝市當地知名的品茗玉露的去處，擁有綠意盎然的美麗日式庭園，充滿寧靜的氛圍與和風之美，讓人聯想到京都寺廟，庭園中的瓢簞池上設立了一座日式古樸風格的建築，即為知名的茶室「瓢月亭」。

品玉露日式茶道 大啖玉露霜淇淋

在瓢月亭茶室可以一邊體驗令人嚮往的茶道文化之美，一邊欣賞日本庭園，盡情慢慢品嚐芳香甘醇的玉露、抹茶、和菓子。有興趣的話，還可以免費租借日本服飾，創造日本獨特的回憶。另外，還可至「茶之華亭 」，品嚐當地食材料理的餐廳，逛逛販售當地新鮮農產品的物產館。還可至品嘗不澀不苦、擁有優雅甜味的玉露霜淇淋，是不可錯過美味。

▲美味的玉露霜淇淋。　圖：3市1町広域観光連携協議会／提供
▲美味的玉露霜淇淋。　圖：3市1町広域観光連携協議会／提供

玉露迷人茶香 來自獨特遮光製程

玉露的起源，來自茶葉上的圓潤露水而成為「玉露」一詞的由來。品茗玉露，通常第一泡利用低溫熱水沖出甘甜，第二泡加入高溫熱水則能品嚐苦味。玉露有種獨特的茶香很吸引人，這是茶葉在採收前會先將茶葉覆蓋遮光，這樣不只能夠使煎茶中甜味來源的氨基酸增加，並讓產生澀味的兒茶素(單寧酸)減少，讓茶湯喝起來更為香醇順口，還會產生一種獨特的迷人香味。

▲品茗玉露茶。　圖：3市1町広域観光連携協議会／提供
▲品茗玉露茶。　圖：3市1町広域観光連携協議会／提供

相關資訊：

◆茶室(瓢月亭) 09：30~17：00(最後入場16：30)

*12月1日至2月28日營業時間為09：30~16：00(最後入場15：30)

入場費：510日圓(含玉露或抹茶、茶菓子費用)

◆餐廳 11：00~14：30 *除上述時間外也接受預約

◆物產店 09：00~17：00 閉館日：年末年初(12月28日～1月2日)

交通：藤枝站北口→中部國道線 新靜岡站方向(27分鐘車程)→藤枝市岡部支所前→朝比奈線小布杉方向(14分鐘車程)→玉露之里

對應語言：中文/英文（可利用翻譯機對應）

玉露之里影片介紹：https://youtu.be/SkTO_dm449o

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