600萬盞燈飾齊亮！ 彩燈溜滑梯、高空滑索 靜岡沉浸式燈展百玩不膩
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】想體驗藉由高空滑索在空中賞燈的暢快感嗎？快把這個景點記下來！靜岡縣伊東市的伊豆Granpal公園彩燈展連續兩年在日本彩燈大賞專業表演項目奪得冠軍。
本次使用600萬顆以上的LED燈球裝飾並推出全新燈區，利用多道燈籠拱門及步道兩旁的燈海，打造沉浸式彩燈世界。另外，還有全長110公尺的彩燈溜滑梯、離地4公尺的空中腳踏車、來回400公尺長的高空滑索等，讓燈展不只是視覺饗宴更超乎想像的好玩！
◎靜岡 伊豆Granpal公園彩燈展
期間：即日起～預計至2022年8月底
交通：伊豆急行伊豆高原站搭乘東海巴士至Granpal公園站
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