乘葵舟、遊日本庭園！來逛德川家康的家 漫遊靜岡駿府城公園
【旅奇傳媒/編輯部報導】德川家康在戰國時代殺出重圍，並建立「江戶幕府」，該幕府持續300年之久。在靜岡市中心保留了德川家康所建造的駿府城遺址，也是日本百大名城之一，經過重整規劃後，現今成為供遊客和市民休憩的駿府城公園。
乘葵舟遊護城河 好詩意
400年前，德川家康為了統一天下，建造了三道護城河環繞的駿府城，也是他晚年定居的地方。現在，駿府城公園內現留遺址包括東御門、巽櫓，以及護城河水道。
2021年春天起，在護城河上繞行的遊覽小船「葵舟」開始運行。遊客可乘坐葵舟可以近距離看到城郭和石牆，這裡也是知名賞櫻名所，可以從小舟上仰望沿著護城河畔盛開的櫻花，十分浪漫。
紅葉山庭園 仿靜岡名景
駿府城的紅葉山庭園是一座廣闊的日本庭園。打造靈感來自於靜岡的風景名，例如模擬富士山形狀的人造小山、類似茶園的杜鵑花圍籬、白沙與綠色松樹結合象徵海灘的池塘，以及以深山風景為意象的瀑布等。還可安排在庭園內的茶室裡，選擇安靜的角落，享用道地的靜岡茶和日本和菓子。
另外，預計在令和5年（2023年）春天開幕的「歷史文化設施」，將規劃為介紹與靜岡有關偉人為中心的展覽館，將打造外國遊客也能樂在其中的展覽和企劃。
相關資訊：
◆駿府城公園
地址：靜岡市葵區駿府城公園1-1
交通：JR靜岡站北口步行15分鐘
語言應對：有設置多語言看板
◆葵舟：僅在週末和例假日運行，不提供預約，請於當天現場購票。
◆紅葉山庭園：週一公休、入場費：150日圓（飲茶520日圓起）
* 此為2021年營業時間與價格，之後可能有所變更，敬請見諒。
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