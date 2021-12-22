乘葵舟、遊日本庭園！來逛德川家康的家 漫遊靜岡駿府城公園

【旅奇傳媒/編輯部報導】德川家康在戰國時代殺出重圍，並建立「江戶幕府」，該幕府持續300年之久。在靜岡市中心保留了德川家康所建造的駿府城遺址，也是日本百大名城之一，經過重整規劃後，現今成為供遊客和市民休憩的駿府城公園。

▲民眾可體驗搭葵舟遊護城河。 圖：美好伊豆創造中心／提供

乘葵舟遊護城河 好詩意

400年前，德川家康為了統一天下，建造了三道護城河環繞的駿府城，也是他晚年定居的地方。現在，駿府城公園內現留遺址包括東御門、巽櫓，以及護城河水道。

2021年春天起，在護城河上繞行的遊覽小船「葵舟」開始運行。遊客可乘坐葵舟可以近距離看到城郭和石牆，這裡也是知名賞櫻名所，可以從小舟上仰望沿著護城河畔盛開的櫻花，十分浪漫。

▲駿府城公園內的紅葉山庭園。 圖：美好伊豆創造中心／提供

紅葉山庭園 仿靜岡名景

駿府城的紅葉山庭園是一座廣闊的日本庭園。打造靈感來自於靜岡的風景名，例如模擬富士山形狀的人造小山、類似茶園的杜鵑花圍籬、白沙與綠色松樹結合象徵海灘的池塘，以及以深山風景為意象的瀑布等。還可安排在庭園內的茶室裡，選擇安靜的角落，享用道地的靜岡茶和日本和菓子。

另外，預計在令和5年（2023年）春天開幕的「歷史文化設施」，將規劃為介紹與靜岡有關偉人為中心的展覽館，將打造外國遊客也能樂在其中的展覽和企劃。

▲紅葉山庭園內的茶室可品嘗靜岡茶與和菓子。 圖：美好伊豆創造中心／提供

相關資訊：

◆駿府城公園

地址：靜岡市葵區駿府城公園1-1

交通：JR靜岡站北口步行15分鐘

語言應對：有設置多語言看板

◆葵舟：僅在週末和例假日運行，不提供預約，請於當天現場購票。

◆紅葉山庭園：週一公休、入場費：150日圓（飲茶520日圓起）

* 此為2021年營業時間與價格，之後可能有所變更，敬請見諒。

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