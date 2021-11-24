吃布丁囉！ 跟上靜岡「熱海布丁」爆紅美食　復古風甜點可愛駕到

【旅奇傳媒/日本部報導】靜岡知名觀光地「熱海」不只溫泉有名，現在還要跟上吃布丁熱潮！距離JR熱海站徒步3分鐘的「熱海布丁」在2017年開幕，主打原物料簡單、純手工製作。整體設計走復古風格，讓人彷彿穿梭時光來到老日本、感受溫泉街原始面貌，是近年來熱海當地必吃的爆紅美食。

▲可愛又復古的熱海布丁。 圖：株式会社フジノネ／來源

經典原味會特別附贈與店舖LOGO相同、有趣的「河馬造型」焦糖罐，能夠自己調整苦甜程度，拿來拍照也相當可愛。不僅原味必嘗鮮，象徵熱海當地的酸橙與千年井田鹽口味更是不能錯過。

▲熱海布丁距離JR熱海站徒步僅3分鐘，交通相當便捷。 圖：株式会社フジノネ／來源

人氣超夯的熱海布丁，目前在溫泉區內有4處據點可品嘗，商品也越來越多樣化。季節限定以外，更有喝的布丁、布丁聖代或整顆直接冷凍的布丁冰棒等，下趟飛熱海享受溫泉之餘，別忘了還要大啖布丁！

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