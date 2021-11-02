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愛知縣新城市好Outdoor！ 來去豐川上游騎單車、玩立槳和划船

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愛知縣新城市是戶外運動盛行的城市。秋天在開滿彼岸花的豐川河畔騎單車好舒爽愜意！　圖： 新城市Sports Tourism/ 提供
愛知縣新城市是戶外運動盛行的城市。秋天在開滿彼岸花的豐川河畔騎單車好舒爽愜意！　圖： 新城市Sports Tourism/ 提供

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】日本的秋天是彼岸花開、楓光燦爛，適合戶外運動的好時節！

坐落在愛知縣東三河地區的新城市，依山傍河、戶外運動盛行，可說是一座Outdoor小城，尤其是貫穿新城市的豐川溪谷之美，令人驚艷。目前境內規劃有「豐川上游・作手高原單車路線」、和「豐川獨木舟立槳路線」，清流、田園風景、鐵道廢線遺址可說是最大賣點。

春天時，豐川河畔兩岸開滿粉櫻，秋天的楓紅景致絕美無比，加上溪流水速緩慢，非常適合初學者來玩立槳、划獨木舟。而從豐川上游騎單車往作手高原前進，則能飽覽恬靜的鄉間田園風光。

▍ 豐川上游・作手高原單車路線大公開 ▍

▲櫻淵公園是在地著名的賞櫻勝地。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲櫻淵公園是在地著名的賞櫻勝地。　圖：愛知縣東三河總局／提供

第1站【START】【FINISH】櫻淵公園

在地人愛的櫻花名所。據說是江戶初期新城城主在豐川沿岸栽植櫻花而成，春天賞櫻、夏天新綠、秋天追楓，四季分明的景色無論何時前來都樂趣無窮。

・地址：新城市庭野字八名井田

▲公路休息站「Mokkulu新城」。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲公路休息站「Mokkulu新城」。　圖：愛知縣東三河總局／提供

《延伸順遊》公路休息站「Mokkulu新城」

使用在地蔬菜製成的熟食和名產販賣區非常受歡迎，總是吸引大批遊客前來。靠近新東名高速公路新城IC交流道口，騎單車前後不妨繞道順遊。

・地址：新城市八束穗五反田329-7

▲歷史建築遺產--舊黃柳橋。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲歷史建築遺產--舊黃柳橋。　圖：愛知縣東三河總局／提供

第2站 舊黃柳橋

大正時代所架設的公路用鋼筋水泥拱橋。支撐橋的拱形物和兩側道路的距離，當年號稱是全國最長，可見技術力之優秀，如今被登錄為有形文化財，是珍貴的歷史建築遺產。

・地址：新城市乘本

▲美不勝收的長篠河津櫻大道。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲美不勝收的長篠河津櫻大道。　圖：愛知縣東三河總局／提供

《延伸順遊》長篠河津櫻大道

現在已經作為一般道路被使用的廢棄鐵道舊田口線前有著美麗的河津櫻花大道，道路兩側約有100株粉櫻，滿開時宛如櫻花隧道美不勝收。

・地址：新城市長篠杉下

▲舊田口線 三河大草站。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲舊田口線 三河大草站。　圖：愛知縣東三河總局／提供

《延伸順遊》舊田口線 三河大草站

1968年廢線的鐵道遺址。沒有鋪上水泥的林道，以及昔日的站名立牌仍然佇立於此，昭告歷史的痕跡。

・地址：新城市富安

▲鳳来寺表参道是賞楓名所。　圖：奧三河觀光協議會／提供
▲鳳来寺表参道是賞楓名所。　圖：奧三河觀光協議會／提供

第3站  鳳来寺表参道

鳳來寺是有著1300年歷史的古老寺院，爬上鳳來寺表參道的1425個石階後，途中會看到重要文化財仁王門、及高齡800歲的傘杉神木。山腳下有著可愛的咖啡館和地產石材的製硯店，迎接參拜者，

・地址：新城市門谷字下浦

▲被列入梯田百選的四谷千枚田。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲被列入梯田百選的四谷千枚田。　圖：愛知縣東三河總局／提供

《延伸順遊》四谷千枚田

在鞍掛山麓美麗開展、用石垣砌出的漂亮梯田，高低差達200公尺。目前有30戶農家在耕種420片梯田，全盛時期據說有1296片，也被列入日本梯田百選。

・地址：新城市四谷

▲鳴澤瀑布。 圖：愛知縣東三河總局／提供
▲鳴澤瀑布。 圖：愛知縣東三河總局／提供

第4站 鳴澤瀑布

在奧三河地區，鳴澤瀑布是落差達15公尺、水量豐沛極具魄力的瀑布。夏天的清涼更吸引來大批遊客。從橋上欣賞瀑布別有風情。

・地址：新城市作手守義

▲公路休息站「TSUKUDE手作村」。　圖：愛知縣東三河總局／提供
▲公路休息站「TSUKUDE手作村」。　圖：愛知縣東三河總局／提供

第5站  公路休息站「TSUKUDE手作村」

在作手地區採摘的新鮮高原蔬菜、和相關加工品是人氣商品。加入高原番茄的a美味牛肉燴飯、與愛知品牌山藥「夢TORORO」在這裡都可以吃得到。

・地址：新城市作手清岳字ナガラミ10-2

【FINISH】櫻淵公園

▍ 豐川上游・作手高原單車路線Quick View ▍

　路線總距離：69.6公里

　最大標高差：655公尺

　全程所需時間：約5小時45分

　★點我立刻收藏PDF永久保存版

▲豐川上游・作手高原單車/SUP/獨木舟路線。　圖：愛知縣(東三河總局)／提供
▲豐川上游・作手高原單車/SUP/獨木舟路線。　圖：愛知縣(東三河總局)／提供

▍ 快速認識東三河地區 ▍

包含豐根村、設樂町、東榮町、新城市、豐川市、豐橋市、蒲郡市、田原市共8小城，介於東京與大阪兩地中間，從兩地搭新幹線到最近的豐橋市約90分鐘，從名古屋搭新幹線也只需20分鐘。

愛知縣新城市好Outdoor！來去豐川上游騎單車、玩立槳和划船【圖 / 旅奇傳媒】
愛知縣新城市好Outdoor！來去豐川上游騎單車、玩立槳和划船【圖 / 旅奇傳媒】

▍ 關於JAPAN ECO TRACK ▍

透過登山、獨木舟、單車等單純靠人力移動的手段，深度體驗日本各地的豐富多樣化大自然、地域性的歷史文化、進行與人交流的愉快旅行。這種全新的旅遊型態，便是「JAPAN ECO TRACK」。

愛知縣新城市好Outdoor！來去豐川上游騎單車、玩立槳和划船【圖 / 旅奇傳媒】
愛知縣新城市好Outdoor！來去豐川上游騎單車、玩立槳和划船【圖 / 旅奇傳媒】

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單車 瀑布 公路

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