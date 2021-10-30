遠眺富士山、在魚港大啖海鮮！靜岡駿河灣好吃好玩 還能泡美湯和品茶

圖：BMF Co.,Ltd.／提供；圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】靜岡縣的駿河灣是日本最深的海灣，拜自然環境恩惠所賜，孕育出豐饒的海產，也成就「駿河」地區的美食文化。在清水港品嚐最新鮮的鮪魚，走訪以魩仔魚出名的「用宗港」，到面太平洋綿延的茶園裡品味靜岡茶，夜宿牧之原附近的獨棟別墅villa。靜岡中部「駿河」地區之旅，與你一同仰望日本第一聖山「富士山」，沿著最深海灣「駿河灣」的海岸線，探訪眺望富士山風光與當地美食及寬闊海景。

全日本第一冷凍鮪魚集散地 世界鮪魚港口的美味上桌—清水港

▲清水魚市場-河岸之市的鮪魚丼讓人食指大動。 圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

全日本冷凍鮪魚卸貨量最大的清水港，集結世界各漁場的超低溫鮪魚，現場除了有豐富的魚貨，這裡美味的鮪魚丼、高CP值海鮮美食，在「清水魚市場 河岸之市」更是讓人超乎想像。號稱當地人的廚房-清水港魚市場，可以買到新鮮的海鮮食材與加工品外，還有多家提供海鮮丼、定食的漁港餐廳，吸引喜愛海的老饕慕名而來。

盛產駿河灣的鑽石「魩仔魚」的漁港小鎮—用宗港

▲從用宗港眺望富士山。 圖：BMF Co.,Ltd.／提供

富士山融化的雪水夾帶豐富的養分灌入駿河灣，在這裡生長的魩仔魚捕獲後光亮般的呈半透明，正代表新鮮與美味，魩仔魚也被譽為是「駿河灣的鑽石」。從靜岡站搭電車只要6分鐘即可抵達用宗。除了新鮮美味的當地海鮮料理外，還有可看富士山與用宗漁港風光的日歸溫泉「用宗MINATO溫泉」，泡湯後也可以在海邊散步，再到附近「MINATO橫丁」的小酒吧用餐、小酌一番。

▲在MINATO橫丁Milk Bar可品嚐當日捕撈的魩仔魚。 圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

▲用宗港MINATO溫泉是個小而美的日歸溫泉。 圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

海之茶，從自然與傳統展現的牧之原茶風土特色—KANEJYU農園

▲從「KANEJYU農園」看到富士山與茶園的寬闊景色。 圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

面向太平洋，像海浪般延伸約20公頃寬闊的茶園，天氣晴朗時還可以看到富士山。牧之原台地擁有溫暖的氣候與優良的日照條件，有適合種茶的土質條件，而成為日本最大的茶產地。「KANEJYU農園」是牧之原具歷史且知名的茶園，製茶過程中講究蒸茶，遵循代代相傳的製茶法，也融合從國內外學習新的製茶技術，研發獨家的調味茶以及低咖啡因的「伯爵綠茶」，走出自己風格。

▲KANEJYU農園自家栽種、製茶的「伯爵綠茶」。 圖：台灣人の1人靜岡案內所／提供

海與茶的城鎮，「牧之原」渡假風住宿—HAZcottage

▲「HAZcottage」獨棟別墅。 圖：HAZcottage／提供

從牧之原市相良海水浴場徒步10分鐘，在森林大自然環境下，有能體驗獨棟別墅villa的「HAZcottage」，在能一覽無遺的海景與街道的高台處，有民宿小屋與露營車型移動式住宿。除了有戶外BBQ空間以外，還有能品嘗這裡僅有的「HAZ HAZY」，以及來自日本國內外精釀啤酒的「HAZ啤酒吧」。白天用海浪聲作為背景音樂，夜晚可以一邊眺望星空，度過慵懶放鬆的時光。

▲「HAZcottage」獨棟別墅。 圖：HAZcottage／提供

交通方式：

【靜岡站】→（電車10分鐘）→【清水站】→（電車20分鐘）→【用宗站】→（自駕開車 車程50分鐘）→【KANEJYU農園】→（車程5分鐘 或 步行約15分鐘）→【HAZcottage】

Visit Suruga 網頁：https://reurl.cc/ZjOYKp Visit Suruga

靜岡茶慧 影片介紹：https://youtu.be/RtMCM8c8mKU

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