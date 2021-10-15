美哉！ 愛知縣「奧三河單車路線」，騎過最浪漫的粉櫻花毯
【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】後疫情時代，單車旅行正夯！一起來去日本深山騎車賞花森呼吸吧！
愛知縣東三河地區的「奧三河單車路線」是以茶臼山高原為起點和終點的O型健腳路線。茶臼山高原四季皆美，春天美麗的芝櫻地毯尤其浪漫指數破表，賞花後沿著奧三河的山巒疊翠與溪流、一邊騎車一邊享受山間聚落風光，最是愜意不過。途中還有3個公路休息站提供活力補給，由於車流和紅綠燈交通號誌都很少，騎起來毫無阻礙非常流暢！
▍奧三河單車路線大公開 ▍
第1站【START】【FINISH】茶臼山高原
春天有美麗芝櫻，夏天可賞新綠還能露營、秋天追楓、冬天滑雪，是四季都很適合健行、或騎公路車等戶外運動的好去處！
●地址：愛知縣北設樂郡豐根村坂宇場字御所平70-185
第2站 公路休息站「津具高原綠色公園」
津具高原綠色公園不僅是販賣地方名產的公路休息站，也提供輕食，同時備有可住宿的露營地、小木屋，更有鱒魚釣場、簡易高爾夫球場、網球場等豐富設施。
●地址：北設樂郡設樂町津具字東山2-156
第3站 公路休息站「AgriStation名倉」&清水彼岸櫻大道
銷售在地小農高原蔬菜的人氣公路休息站。附設餐廳提供最棒的地方食材料理，五平餅麻糬串是口碑美食，不容錯過。鄰近的名倉川沿岸有著綿延2公里的彼岸櫻花隧道，每年4月上旬滿開時總引來大批賞花客，是賞櫻名所。
●地址：北設樂郡設樂町西納庫字森田32
第4站 公路休息站「豐根Green Port宮嶋」＆鱘龍魚料理
是愛知縣內最早的第一號公路休息站，附設在地小農的直售蔬果和各種名產。餐廳主打以時令食材製作的料理，和鱘龍魚料理。鱘龍魚必須養在非常乾淨的水質中才能存活成長，是豐根村特有名產，僅提供此地和御宿清水館、Pal豐根餐廳、綠色餐廳共4家餐廳料理，極為稀有珍貴，值得一嘗。
●地址：北設樂郡豐根村坂宇場字宮ノ嶋29-3
第5站 「Green Stage花之木」戶外森林樂園
可以到溪谷遊玩、體驗手抓鱒魚的樂趣、或採藍莓、製作竹編道具、享受森林浴等。人氣必吃首推山菜滿滿的釜鍋飯，營業期間為4～10月。
●地址：北設樂郡豐根村坂宇場字御所平70-198
第6站 【FINISH】茶臼山高原
▍奧三河單車路線Quick View ▍
路線總距離：64.9公里
最大標高差：829公尺
全程所需時間：約5小時40分
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▍快速認識東三河地區 ▍
包含豐根村、設樂町、東榮町、新城市、豐川市、豐橋市、蒲郡市、田原市共8小城，介於東京與大阪兩地中間，從兩地搭新幹線到最近的豐橋市約90分鐘，從名古屋搭新幹線也只需20分鐘。
▍ 關於「JAPAN ECO TRACK」▍
透過登山、獨木舟、單車等單純靠人力移動的手段，深度體驗日本各地的豐富多樣化大自然、地域性的歷史文化、進行與人交流的愉快旅行。這種全新的旅遊型態，便是「JAPAN ECO TRACK」。
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