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全營區只有3帳篷？！ 日本山梨體驗防疫豪華露營 正對「富士山」的絕景營地

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
營區正對富士山，無論從哪個角度都能欣賞完美山景。　圖：LE NIDO -ル・ニド-／來源
營區正對富士山，無論從哪個角度都能欣賞完美山景。　圖：LE NIDO -ル・ニド-／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】日本的豪華露營一直進化，都快跟不上腳步了！2021年9月開幕的「LE NIDO -ル・ニド-」位於山中湖，是正對「富士山」的絕景營地，讓人驚訝的是整座營區只有3棟帳篷！

▲帳篷之間採用「階梯式」分割出每組住客的私人空間。　圖：LE NIDO -ル・ニド-／來源
▲帳篷之間採用「階梯式」分割出每組住客的私人空間。　圖：LE NIDO -ル・ニド-／來源

每棟帳篷前方有專屬的烤肉區及用餐區，碰上雨天還能拉開遮雨棚，完全不怕露營興致被雨水澆熄。內部空調、衛浴等設備齊全，就像住飯店一樣舒適，晚餐可選擇和牛BBQ、和牛與龍蝦的海陸大餐等，1泊2食每人每晚24,160日圓起。

▲主打無人平板自助式Check in與Check out，相當適合防疫躲人群。　圖：LE NIDO -ル・ニド-／來源
▲主打無人平板自助式Check in與Check out，相當適合防疫躲人群。　圖：LE NIDO -ル・ニド-／來源

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露營 和牛 富士山

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