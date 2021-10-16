全營區只有3帳篷？！ 日本山梨體驗防疫豪華露營 正對「富士山」的絕景營地

【旅奇傳媒/日本部報導】日本的豪華露營一直進化，都快跟不上腳步了！2021年9月開幕的「LE NIDO -ル・ニド-」位於山中湖，是正對「富士山」的絕景營地，讓人驚訝的是整座營區只有3棟帳篷！

▲帳篷之間採用「階梯式」分割出每組住客的私人空間。 圖：LE NIDO -ル・ニド-／來源

每棟帳篷前方有專屬的烤肉區及用餐區，碰上雨天還能拉開遮雨棚，完全不怕露營興致被雨水澆熄。內部空調、衛浴等設備齊全，就像住飯店一樣舒適，晚餐可選擇和牛BBQ、和牛與龍蝦的海陸大餐等，1泊2食每人每晚24,160日圓起。

▲主打無人平板自助式Check in與Check out，相當適合防疫躲人群。 圖：LE NIDO -ル・ニド-／來源

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野