洗淨心靈的角島藍！此生必訪會轉彎的山口「角島大橋」
【旅奇傳媒/日本部報導】讓人想吶喊真的好美！位於日本山口縣的「角島大橋」是串連起山口縣和角島之間的橋樑，擁有「此生必訪日本絕景」的超強封號。當初建造時為了不破壞自然景觀，刻意把橋設計成「會轉彎」，繞過在海上的鳩島，使得角島大橋擁有較特殊外觀，像一座被放在海上的藝術品。來到這裡不只能從展望台遠眺絕景，還能到橋下玩水上運動！包含水上浮板SUP、獨木舟、水上腳踏車等，大約30～70分鐘就能玩一趟，從不同角度感受這片蔚藍海洋之美。
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