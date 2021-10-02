洗淨心靈的角島藍！此生必訪會轉彎的山口「角島大橋」

雪融之後的北阿爾卑斯 長野白馬村親山玩水 長野的白馬村是不少滑雪者來到日本滑雪必訪的滑雪聖地，而雄壯的北阿爾卑斯連山，也讓人有種宛如置身歐洲的錯覺。雄壯的山岳景色，到了夏天呈現出綠意與積雪交錯的

2021-08-06 17:53