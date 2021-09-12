迎著太平洋的風！日本「東三河」單車騎遊路線新登場

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】後疫情時代，玩日本也要有新變化！過去被稱為「穗國」的東三河地區，位於愛知縣東部，擁有奧三河的群山疊翠、豐川滋潤過的豐橋平原、三河灣，濱臨太平洋，依山傍海自然資源豐富。今年全新推出11條戶外探索路線，計有6條單車騎遊路線、4條登山健行路線、1條獨木舟划船路線，是後疫情時代旅遊日本的最佳體驗推薦。

其中，東三河單車路線從造型獨特的東榮車站出發，沿途經過馬背山、歷史老街大野宿、櫻淵公園等地到終點伊良岬，從山裡一路騎到海邊，迎著太平洋的風無限暢快！

▍ 東三河單車路線大公開 ▍

▲東榮車站 圖：愛知縣(東三河總局)／提供

第1站 【START】東榮車站出發

哇！這是人臉車站嗎？其實是「鬼面車站」！車站外觀以流傳到奧三河地區的國家指定重要無形民俗文化財「花祭」所使用的鬼面具為意象設計而成。車站內設有咖啡館、觀光DM擺放處，可作為單車族的補給休息站。

▲奧三河蒸餾所 圖：愛知縣(東三河總局)／提供

第2站 奧三河蒸餾所

銷售使用在地檜木、杉樹所萃取出的精華油特製而成的精油商品，也提供消費者實地手作體驗；附設的咖啡館也有以奧三河食材烹調的午餐、甜點和飲料。

▲馬背岩 圖：愛知縣(東三河總局)／提供

第3站 馬背岩

位於豐川支流--宇連川上的寬5ｍ、長122ｍ的安山岩脈，河流中央處可見有如馬背拱起的形狀，可從湯谷溫泉的吊橋一窺全貌。

▲大野宿 圖：愛知縣(東三河總局)／提供

第4站 大野宿

登錄為有形文化財的舊大野銀行，裡面共有鳳來館Café、酒饅頭店等可愛小店，令人回味無窮的百年建築。

▲櫻淵公園 圖：愛知縣(東三河總局)／提供

第5站 櫻淵公園

在地人愛的櫻花名所。據說是江戶初期新城城主在豐川沿岸栽植櫻花而成，春天賞櫻、夏天新綠、秋天追楓，四季分明的景色無論何時前來都樂趣無窮。

▲豐橋道路休息站 圖：愛知縣(東三河總局)／提供

第6站 豐橋道路休息站

可以品味多樣化美食的人氣道路休息站，擁有寬廣的停車場、更衣空間、置物櫃等，是渥美半島的單車族最佳補給站，也可以在此租借e-bike電動車。

▲戀路之濱 圖：愛知縣(東三河總局)／提供

第7站 戀路之濱

據說是求婚最佳場所的伊良湖岬燈塔，也同時被指定為戀人的聖地，是浪漫詩人島崎藤村知名作品「椰子的果實」的背景舞台。

▲伊良湖港 圖：愛知縣(東三河總局)／提供

第8站終點【FINISH】伊良湖港

前往鳥羽、篠島、日間賀島、神島的港口，也是觀光景點，可以把單車騎上渡輪，前往三重縣的鳥羽市。

▍ 東三河單車路線Quick View ▍

路線總距離：108.5公里

最大標高差：320公尺

全程所需時間：8小時40分

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▲圖：愛知縣(東三河總局)／提供

▍ 快速認識東三河地區 ▍

包含豐根村、設樂町、東榮町、新城市、豐川市、豐橋市、蒲郡市、田原市共8小城，介於東京與大阪兩地中間，從兩地搭新幹線到最近的豐橋市約90分鐘，從名古屋搭新幹線也只需20分鐘。

▍ 關於「JAPAN ECO TRACK」▍

透過登山、獨木舟、單車等單純靠人力移動的手段，深度體驗日本各地的豐富多樣化大自然、地域性的歷史文化、進行與人交流的愉快旅行。這種全新的旅遊型態，便是「JAPAN ECO TRACK」。

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