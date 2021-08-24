乘纜車輕鬆攻頂！日本長野「超強雲海聖地」 看雲海一點都不難
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】
位於長野縣龍王山林遊樂區山頂的觀景平台「SORA terrace」標高1,770公尺，遊客只要搭乘龍王纜車就能輕鬆攻頂，欣賞壯闊的雲海美景。根據該遊樂區的統計資料顯示，在2020年度的營業日當中雲海出現率為62%，2019年度則略為提高到62.4%，在這裡想看到雲海可說是一點都不難！
除了能欣賞美景，觀景平台旁還設有販售輕食與飲品的「SORA terrace cafe」，能體驗在雲海圍繞下喝杯應景又可愛的「雲朵棉花糖咖啡」。
這裡不只一大早有雲海，夕陽西下時雲海的出現機率也相當超高！為了讓看一次不夠的遊客大飽眼福，自今年7／24起纜車站下方增設了豪華露營區，根據帳棚類型不同，每頂可住2～4人，1泊2食每人每晚14,800日圓起。
自露營地步行到纜車站僅需5分鐘，所有豪華露營的住客都享有能不限次數免費搭乘纜車的超讚福利，只要想看雲海隨時就能上山觀賞。
◆營業時間：每年6月～11月間，依官網公告為主。
◆如何前往：長野電鐵「湯田中」站轉乘龍王纜車免費接駁車 。
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