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夢幻奇景美呆了！ 立山黑部水庫洩洪 宛如白色愛心

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲黑部水庫洩洪的同時，還有機會捕捉美麗彩虹。 　圖：立山黒部貫光株式会社／來源
▲黑部水庫洩洪的同時，還有機會捕捉美麗彩虹。 　圖：立山黒部貫光株式会社／來源

【旅奇傳媒/記者-張語柔】

每年春季開山以「雪之大谷」魅力吸引海內外遊客爭相到訪的「立山黑部」，即使在炎炎夏季也是魅力無窮。殘雪加新綠成了最大賣點，推薦安排前往室堂御庫裏池漫步健行，感受高山植物與自然美景圍繞；同時不容錯過每年在6／26～10／15登場、日本最大規模的「黑部水庫」觀光洩洪活動。 每秒約10噸水流沖瀉而下，魄力十足且沁涼無比，自水庫周圍的展望台遠眺，能捕捉到兩側水流形成白色愛心的夢幻奇景，更是到訪時不可錯過的必拍角度。

▲以黑部水庫為靈感的造型咖哩飯，看起來相當可口！ 　圖：立山黒部貫光株式会社／來源
▲以黑部水庫為靈感的造型咖哩飯，看起來相當可口！ 　圖：立山黒部貫光株式会社／來源

欣賞完水庫洩洪後，別忘了更要把回憶一起吃下肚！無論是將飯做成水庫造型的「黑部水庫咖哩飯」，還是使用大量鮮奶油重現出洩洪盛況的「黑部水庫戚風蛋糕」都是當地限定的必吃美食，只要前往「黑部水庫Rest House」及「室堂立山餐廳」就能一一攻略。

▲重現水庫洩洪的鮮奶油大軍，絕對讓甜食派愛不釋手。 　圖：立山黒部貫光株式会社／來源
▲重現水庫洩洪的鮮奶油大軍，絕對讓甜食派愛不釋手。 　圖：立山黒部貫光株式会社／來源

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