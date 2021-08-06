滑雪聖地還能這樣玩！登山看絕景加SUP 長野白馬夏日三大魅力

雪融之後的北阿爾卑斯 長野白馬村親山玩水

長野的白馬村是不少滑雪者來到日本滑雪必訪的滑雪聖地，而雄壯的北阿爾卑斯連山，也讓人有種宛如置身歐洲的錯覺。雄壯的山岳景色，到了夏天呈現出綠意與積雪交錯的特別模樣，更因為高海拔的地勢，成為能見到特別高山植物的避暑聖地，總是吸引許多喜歡登山和戶外運動的朋友前往度過假日時光。西邊有高海拔達2900公尺的後立山連峰，東有小谷山地，而中間則是呈狹長狀的白馬盆地，如此地形，造就了白馬村非雪季時多姿多彩的戶外活動資源。

究竟非雪季的白馬村有什麼樣的魅力？有什麼必訪或是必體驗的景點或活動呢？JAPANKURU為大家整理了下面三大類別，一起來看看吧。

夏日避暑，往山上走一定是不會錯的。位於北阿爾卑斯山上的白馬村，作為國際登山聖地，其實也有百年以上的歷史。最早在明治年間，英國的登山家登上白馬岳後，變成了不少海內外登山客想攻克的山岳。即便不擅長登山，也可以選擇森林散步或賞花，投入大自然的懷抱中療癒一下。

白馬五龍高山植物園 看見不同一般的花海

高海拔的北阿爾卑斯山地，孕育著各式各樣不同於低海拔平地的高山植物。而當天氣漸暖，冬季沈睡與積雪中的花朵們次第盛開，展現全然不同於平地的花海景色。白馬五龍高山植物園（白馬五竜高山植物園）位於海拔1515公尺的平坦處，是日本少數的高山植物園。每年6～10月之間，會有300種以上約200萬株的高山植物可賞。

前往白馬五龍高山植物園，可搭乘纜車直接到達山頂賞花，只要花費大約8分鐘左右的車程，就可以在享受高山上空中散步的美好體驗。

白馬五龍高山植物園（白馬五竜高山植物園）

地址：長野県北安曇郡白馬村神城22184-10

官方網站

八方池 神秘絕景與人氣登山路線

若要說白馬村一帶的絕景，自然生成的八方池絕對是不可錯過的，其倒映白馬三山的名景，是不少山岳攝影愛好者必收的畫面。而朝聖八方池的登山健行路線，被稱作「八方尾根自然研究路」，可透過纜車加上健行的方式，前往八方池所在之處，且沿途能見到比一般高山上更多種類的珍稀高山植物，即便是家族旅行或是登山新手，都可以玩得很開心。

黑檜木之森 負離子滿滿的森林浴

乍聽到黑檜木之森（ねずこの森）的日文名字時，你可能會覺得有些熟悉——因為黑檜木的日文「ねずこ」和去年爆紅的動漫作品《鬼滅之刃》女主角「禰豆子」的名字發音相同，也吸引了很多鬼滅粉絲前往朝聖。在這一帶，雖然有很多山毛櫸和水梄樹，不過真正守護這片水土的，還黑檜木莫屬。漫步林間，看陽光自綠葉間隙漏下，灑下一地光影斑駁，風吹過帶來草木的芬芳和低語聲，以及鳥語和流水潺潺聲，可說是五感兼具的療癒森林浴。若有需要，也可以在當地的Skyard Cafe裡報名參加日文導覽行程，會有專業的導覽員帶大家一起探索森林。

想要欣賞北阿爾卑斯山的雄壯，卻對於登山健行興趣缺缺？如果只想要美美且從容時尚地喝咖啡、看風景、打打卡，在白馬村也做得到。或許有不少朋友，已經在滑雪季時到訪過能眺望白馬三山絕景的咖啡店HAKUBA MOUNTAIN HARBOR，而近年在白馬村，又有另一座時尚感十足的HAKUBA MOUNTAIN BEACH，在白馬村的兔坪開幕。

HAKUBA MOUNTAIN HARBOR 吹吹來自高山的風

到白馬村必訪的景點之一，正是HAKUBA MOUNTAIN HARBOR。位於山上崖邊的露天咖啡店，不僅有氣氛佳的美味簡單餐點及飲品，更能在露天露台上恣意享用美食的同時，瞭望北岩岳山頂和阿爾卑斯山連峰絕景。尤其，這裡也是能見到2019年才被認定為冰河的「唐松澤雪溪（唐松沢雪渓）」的最佳觀賞處。由於海拔高，坐在露天露台吹著來自山上的風，欣賞眼前綠意盎然的山景，又是另一種乘涼體驗。

每年10月左右，當山上的樹葉開始變色時，便是名物「三段紅葉」登場之時——白馬三山山頂有白色瑞雪、山腰腹部則有紅葉、山麓則依然能見到綠樹。如此一次能見到不同海拔植被的變換，可說是非常難得的機會呢。

HAKUBA MOUNTAIN HARBOR（白馬岩岳マウンテンリゾート）

地址：長野県北安曇郡白馬村北城12056

營業時間：8:45～16:30

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HAKUBA MOUNTAIN BEACH 空中海灘

你有想過，將沙灘「搬」到海拔高達1400公尺的山上嗎？在白馬村的白馬八方兔坪，近年新打造了一座山中沙灘度假村，內裝由設計過JR頂級觀光列車「四季島」及東北八戶線觀光列車的設計團隊TRANSIT GENERAL OFFICE INC.操刀，以白色系為主時尚感十足，宛如高聳入天的空中海灘度假地。

在這裡不僅能在沙灘風的露台空間中，欣賞周圍群山的壯闊風景，設施內還有三溫暖和按摩浴缸等設備，得以享受真如海灘度假村一般地休閒感。且設施內的餐點，也都是使用當地食材調製的美食唷。

HAKUBA MOUNTAIN BEACH（白馬マウンテンビーチ）

地址：長野県北安曇郡白馬村北城

營業時間：露台區 9:00～16:00；BAR9:00～15:30

官方網站

前面已經介紹過，白馬村擁有高山與盆地，盆地境內也有不少河流經過，成就了當地豐富多元地戶外運動資源，也讓夏天避暑親山這件事，能有各式各樣不同的方法，而且可說是從天上玩到水裡，真的只怕你體力不夠而已。

SUP立漿涼一下 有湖有河多種行程可選

現在非常流行的戶外水上運動SUP立漿，在白馬村也可以體驗，由於境內有日本少數清澈出了名的青木湖，也有多條河流流過，因而SUP立漿也有多種不同的行程可挑戰體驗。不過對於一般初次體驗的朋友，當然還是推薦青木湖一小時的行程，當地會有專業教練教學並帶大家體驗，非常推薦給喜歡水上運動的朋友列入行程。

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熱氣球上賞絕景 乘著早晨的山風

是否想過，可以早晨乘熱氣球眺望北阿爾卑斯山的風景？4月下旬到11月上旬，當天氣好的時候，可以在白馬村享受搭乘熱氣球、於群山環繞的空中散步的絕妙體驗。早晨6、7點時氣流比較穩定，因而白馬村的熱氣球體驗時間也以這個時間段為主。在晴朗的早晨，站上離地30公尺的高處眺望山岳的景色，並吸收山間早晨格外清新的空氣，想必會是非常令人印象深刻的體驗。

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飛行傘翱翔山間 體驗真的「鳥的視角」

除了搭乘熱氣球外，想要從空中徜徉北阿爾卑斯山，選擇搭乘飛行傘又是另一種樂趣。白馬村的飛行傘體驗行程，有專業飛行員操作飛行傘，帶大家飛上高空鳥瞰絕景。當然，即便是從來沒有經驗的朋友也不用擔心，出發前會有充分的事前說明，過程中基本都是飛行員操作飛行，體驗者要做的，就是起飛時跟著跑10公尺左右，以及飛行途中享受美景囉。如果做好防止手機或相機摔落的相關措施的話，飛行途中拍照錄影完全不是問題。

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EX Adventure森林探險與滑索 親友一起玩轉山林

到山上旅遊，近年森林探險和滑索也是非常熱門的活動之一。作為山系觀光地，白馬村可是日本第一個引進了來自歐洲的森林探險與滑索系統「EX Adventure」，兼具趣味性和安全性，透過在森林中達8公尺高處設置一系列包括滑索的關卡，讓大人小孩都可以一起闖關，享受在山林走跳的樂趣。

白馬EX Adventure（白馬ＥＸアドベンチャー）

地址：長野県北安曇郡白馬村北城12111

營業時間：9:00～17:00（16:00最後入場）

營業期間：4月下旬～11月上旬

官方網站及預約報名

特別推薦：Hakuba47 Mountain Park

如果想要在一個地方能體驗多種山上的戶外活動，像是露營烤肉、滑索和森林探險、抓魚、玩水、山地自行車等，那麼白馬村的Hakuba47 Mountain Park會是個不錯的選擇，特別適合一家人出遊旅行。

Hakuba47 Mountain Sports Park（Hakuba47 マウンテンスポーツパーク）

地址：長野県北安曇郡白馬村神城24196-47

營業期間：夏季營業

官方網站

看過這些在白馬村非雪季時可以玩可以體驗的內容，是否讓你對白馬這個滑雪聖地有了新的想像呢？如果喜歡登山，喜歡親近大自然療癒身心，想要乘個夏涼，或是喜歡戶外冒險，那麼找個假期到長野的白馬村走走，它不會讓你失望的。更多白馬村當地的有趣觀光資訊，也可以到白馬村官方的觀光網站上查詢。

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