鐵道與滿山滿谷的秋紅！日本中部賞楓　黑部峽谷小火車vs.紅葉溫泉旅

那年夏天未盡的念想 黑部峽谷賞楓之旅

黑部立山連峰，作為日本北阿爾卑斯山系北部的山脈，以其雄偉的黑部峽谷及大雪壁聞名，而其中的黑部峽谷小火車，作為台灣阿里山小火車的姐妹鐵道，也受到不少鐵道愛好者喜愛。之前JAPANKURU曾經在夏天的時候，帶大家到黑部峽谷搭火車、跳溪谷、泡溫泉加吃美食。那時候看著滿山的綠意，便想著這裡要是秋天山林變色，一定美翻了。

就在去年秋天，我們再次拜訪黑部峽谷賞楓，果然見識到那滿山滿谷的美麗秋景，正如同旅伴所形容的，那真是一幅「秋楓的馬賽克拼貼畫」。

黑部峽谷賞楓樂趣① 拍小火車也要搭小火車

遊覽黑部峽谷，峽谷小火車是非常重要的移動工具。最早作為修築黑部水庫時的貨運鐵道，黑部峽谷小火車如今也承載了觀光小火車的重要使命，帶著來自各地的旅客，穿越重山，欣賞日本最V的峽谷美景，當然紅葉季節正是小火車最繁忙的季節啦。坐在小火車上欣賞美如畫的峽谷秋色，臉上感受微寒的秋風，耳邊聽得小火車聲與溪水聲和鳴，那真是非常黑部峽谷特色的賞楓體驗。

但若以為黑部峽谷的紅葉景色都只有山和溪谷的話，那可就大錯特錯囉。在小火車沿線，可見到宇奈月湖格外靜謐的湖光山色，紅色的新山彥鐵橋，還有宛如歐洲中世紀古堡的新柳河原發電站、水壩等特別的峽谷建築，使得乘上小火車後，心中總是雀躍不已，期待著下一個展現眼前的別樣美景。

無論是不是鐵道迷，其實來到日本旅遊體驗鐵道都是不容錯過的好享受，其中包括捕捉各式鐵道美景。在黑部峽谷自然不例外，畢竟黑部峽谷小火車是目前日本國內少見的特殊窄軌火車，且穿梭於險峻的山壁溪谷之上，可說是人類與自然間合作創造出的特別景色。像我們之前初夏時拍攝的水藍色後曳橋與初夏新綠的鐵道景色，冷色調的色彩清涼，蠻有黑部峽谷夏日消暑的特色。

不過秋天隨著山林換上暖色系秋裝，那更推薦拍攝的是紅色的新山彥橋。

想要拍攝新山彥橋的紅葉火車，並不會太困難。在宇奈月溫泉車站旁的「（舊）山彥橋」和展望台，都可以比較輕鬆地拍到火車。

黑部峽谷小火車

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黑部峽谷賞楓樂趣② 泡天然溫泉加賞楓

大家若有看過我們之前和大家介紹的文章，應該就知道，在黑部峽谷這裡有一個天然的露天混浴「黑薙溫泉」，旁邊有設有可以更衣的地方，大家可以穿泳衣入內泡溫泉，一邊欣賞周身的紅葉景色，一邊耳聞不遠處的溪水聲。

黑薙溫泉（黒薙站）

官方網站

當然，如果覺得要換泳衣才能泡溫泉太冷太麻煩的話，那麼位於鐘釣站的「河原露天溫泉」應該比較適合你。它是就在河畔湧出的天然溫泉，非常有意思，與溪水只有幾個岩石相隔，但那一攤一攤的「池水」確是熱騰騰的溫泉水，很適合足湯。靠近溪水處，大家甚至可以透過搬動小石頭，讓溪水稍微進入溫泉中，以調節水溫。

噢，而且這也是在峽谷之中嘛，所以周身也是紅葉環繞唷。

河原露天溫泉（鐘釣站）

✳︎ 下午4點之後禁止使用

除了上面兩種超天然的露天溫泉外，在宇奈月車站也設有足湯可以體驗，一邊看小火車來來去去，一邊享受足湯的療癒也是很不錯滴。

小火車、紅葉、溫泉 黑部峽谷的秋天好精彩

再訪黑部峽谷，見識到的是這峽谷山間的自然之美，那整個山壁紅橙黃的秋葉，真的令人印象深刻。在這樣的美景下穿行的可愛小火車，顯得更加樂趣無窮。不過再次造訪，發現黑部小火車也增添了新型的室內車廂，若是秋天畏寒，可以選擇乘坐室內的座位（只是價格也比較貴一點）。

雖然說黑部峽谷也是可以以一日遊方式體驗，但筆者個人還是蠻建議大家住一晚的，一方面行程比較悠閒，另一方面也能好好享受宇奈月溫泉的溫泉旅館，並在旅館內享受富山的山珍海味。有興趣可以參考看看我們上次下榻的旅館和吃了什麼好料。

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